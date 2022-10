La galerie MIUI se synchronisera automatiquement avec Google Photos

Xiaomi fait partie de ces marques qui aiment nous donner des nouvelles presque quotidiennement. Si nous n’avons rien fait, nous parlions du fait que les premiers téléphones compatibles avec MIUI 14 sont déjà connus, le géant chinois de la technologie nous présente à cette occasion plus de nouvelles liées à son logiciel.

Selon des informations publiées sur Xiaomiui, Xiaomi va cesser de synchroniser les photos de la galerie MIUI avec son propre service cloud. Au lieu de cela, il intégrera la sauvegarde dans Google Photos pour continuer à stocker les images de la galerie sur le réseau.

Quanxin Wang, directeur général des produits et de la technologie chez Xiaomi International, a déclaré ceci à propos de l’intégration du service de Google à son application :

Chez Xiaomi, nous recherchons constamment des moyens d’améliorer l’expérience de nos logiciels et de nos produits. Google Photos et Xiaomi partagent des valeurs similaires lorsqu’il s’agit d’offrir une plateforme fiable aux utilisateurs et leurs moments quotidiens capturés sur leurs smartphones. Notre coopération avec Google Photos offrira aux utilisateurs un moyen simple de s’assurer que leurs données sont stockées en toute sécurité, tout en pouvant y accéder à partir d’autant d’appareils différents que vous le souhaitez.

Cela est dû à la décision des Chinois de déconnecter leur galerie de Xiaomi Cloud. Comme ils le soulignent également de Xiaomiui, le fabricant a décidé de suspendre la synchronisation des images pour des raisons qui n’ont pas été clarifiées. Une date pour la fin de la synchronisation n’a pas non plus été proposée, mais les utilisateurs sont invités à transférer leurs images vers Google Photos.

Pour sa part, de Google Photos, ils ont publié la déclaration suivante :

Nous sommes ravis de fournir aux utilisateurs de Xiaomi un moyen encore plus simple d’enregistrer leurs photos et vidéos sur Google Photos à partir de leurs téléphones Android. Avec tous vos souvenirs au même endroit, Google Photos peut vous aider à trouver, organiser, partager et revivre facilement vos meilleurs moments sur plus d’appareils.