Microsoft travaille sur un magasin Xbox alternatif au Google Play Store avec des jeux mobiles

Des jeux comme Call of Duty : Mobile et Candy Crush Saga seraient distribués via ce nouveau magasin alternatif.

Maintenant que Google Stadia est sur le point de fermer, Microsoft a une occasion parfaite d’obtenir une part du gâteau du jeu en nuage grâce à son système de jeu en nuage basé sur Xbox. Cependant, l’entreprise ne compte pas s’arrêter là, et profitant de la récente acquisition d’Activion Blizzard, Microsoft semble vouloir s’attaquer également au marché des jeux mobiles en créant sa propre boutique de jeux, une alternative au Google Play Store et à l’Apple. Magasin d’applications.

C’est ainsi que nous avons pu le savoir grâce à un rapport présenté par Microsoft au gouvernement du Royaume-Uni, auquel The Verge s’est fait écho, ajoutant que l’idée de l’entreprise est de créer une boutique de jeux visant à attirer un public plus large sur la plateforme Xbox. , à travers des jeux exclusifs qui ne seront probablement pas distribués dans les principaux magasins des deux principaux systèmes d’exploitation mobiles.

Call of Duty : Mobile et Candy Crush Saga, les deux plus grosses revendications de la nouvelle boutique Xbox

Le rapport en question a été extrait des documents que Microsoft a présentés à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), dans le cadre du processus d’enquête sur l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft.

Il y est précisé qu’une boutique de jeux axée sur les plateformes mobiles profiterait aux consommateurs en leur offrant une option alternative pour télécharger leurs jeux, y compris des titres très populaires tels que Call of Duty : Mobile ou Candy Crush Saga, développés respectivement par Activision et King. ., tous deux détenus par Microsoft une fois l’acquisition approuvée.

« En tirant parti des communautés de jeu existantes d’Activision Blizzard, Xbox cherchera à étendre le Xbox Store au mobile, amenant les joueurs sur une nouvelle plate-forme mobile Xbox. Microsoft espère qu’en offrant un contenu familier et populaire, les joueurs se sentiront plus enclins à essayer quelque chose de nouveau. »

Microsoft a mentionné deux des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps, et ils seront sans aucun doute une grande attraction pour attirer une bonne partie du public qui utilise son mobile pour jouer. Cependant, vous devez garder à l’esprit que Google, et surtout Apple, ne vous faciliteront pas la tâche lorsqu’il s’agira de proposer vos jeux via un magasin alternatif.

Alors que sur Android, il serait facile de télécharger et d’installer l’APK depuis le magasin, de la même manière que ce qui se passe avec Epic Games Store, sur iOS, il n’est pas possible d’installer facilement des applications à partir de sources externes.

En revanche, le même rapport indique que les plateformes mobiles pourraient bénéficier de l’expérience de Microsoft dans le domaine du développement de jeux vidéo, notamment après avoir acquis les actifs d’Activision Blizzard.

En ce sens, il est précisé que sa boutique de jeux mobiles Xbox reposera sur une série de principes qui permettront aux développeurs de contrôler les modes de paiement choisis.

Bien sûr, les plans de Microsoft dépendront de la réussite de l’achat d’Activision. Il faudra attendre la réponse des instances de régulation pour voir si, vraiment, Microsoft est capable d’établir une véritable alternative à Google Play et à l’App Store dans un avenir pas trop lointain.