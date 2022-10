EMUI 13 est désormais officiel : toutes les actualités qui atteindront votre mobile Huawei

La nouvelle version d’EMUI est là, et c’est tout ce qu’elle apportera aux smartphones Huawei.

Huawei continue de résister à l’introduction d’HarmonyOS sur le marché mondial, du moins en ce qui concerne ses smartphones. Pour cette raison, nous assistons chaque année à l’arrivée d’une nouvelle version d’EMUI, sa couche de personnalisation basée sur Android, qui est encore présente aujourd’hui dans une bonne partie des téléphones mobiles que l’entreprise vend en dehors de la Chine.

EMUI 13 est la nouvelle version du système d’exploitation de la marque, qui débarquera sur les smartphones de l’entreprise tout au long de 2022 et 2023 prochains, avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations que nous passerons en revue ensuite.

Widgets remaniés, partage audio, « super stockage » et bien plus encore

Pour le moment, Huawei n’a pas confirmé sur quelle version d’Android EMUI 13 est basé, ni révélé la liste des appareils qui seront mis à jour vers la nouvelle version. Cependant, nous apprendrons très probablement de nouvelles informations sur EMUI 13 au cours des prochaines semaines.

Oui, toutes les nouvelles qui arriveront avec la mise à jour ont été confirmées. L’un des changements les plus intéressants se trouve dans les icônes de l’écran d’accueil, car certaines applications donneront la possibilité de glisser vers le haut pour afficher un widget à partir duquel interagir avec l’application elle-même sans avoir à l’ouvrir.

De plus, la gestion des widgets a été repensée avec l’arrivée de widgets empilés, ou la possibilité de combiner des widgets avec des boutons système et des raccourcis pour créer un écran d’accueil entièrement personnel. De son côté, les dossiers des applications intelligentes peuvent désormais être redimensionnés pour modifier l’espace qu’ils occupent à l’écran.

L’une des nouvelles les plus intéressantes et les plus utiles fournies avec EMUI 13 est ce que Huawei appelle « Drag To Share ». Avec cet outil, il sera possible de copier du texte, des images ou des fichiers et de les enregistrer pour une utilisation ultérieure, simplement en appuyant longuement sur le contenu, qui doit être glissé vers le bord droit de l’écran. Une façon très intelligente d’utiliser le presse-papiers du système et de profiter des capacités multitâches des appareils.

EMUI 13 ajoute également la prise en charge d’un plus grand nombre de types d’appareils dans ce que Huawei appelle le « Super Device ». Désormais, il est possible de collaborer avec des appareils tels que Huawei Vision, Huawei MateBook et Huawei MatePad Paper 2, en pouvant faire glisser du contenu d’un appareil à un autre ou les contrôler tous depuis un seul endroit.

Huawei met l’accent sur les capacités de collaboration d’EMUI 13, à travers des fonctions telles que celle qui vous permet de prendre des photos avec un mobile en utilisant un autre comme télécommande et viseur d’appareil photo.

Et ceux qui utilisent des écouteurs de la famille FreeBuds, tels que le Huawei FreeBuds Pro 2, auront la possibilité d’envoyer l’audio du mobile vers deux appareils audio différents, en pouvant contrôler le niveau de volume indépendamment, directement depuis le centre de contrôle de EMUI 13.

Les performances du système d’exploitation ont également été améliorées, grâce à des fonctionnalités telles que le super stockage. Cette fonction prétend pouvoir réduire la consommation d’espace jusqu’à 20 Go en combinant les fichiers en double, en compressant les applications les moins utilisées ou en éliminant les doubles téléchargements.

En ce qui concerne la confidentialité, le nouveau centre de confidentialité a été ajouté, où vous pouvez voir à quelle fréquence les applications accèdent aux données personnelles, ainsi qu’un accès direct aux différentes fonctions de confidentialité. D’autre part, le Security Center regroupe les fonctions de protection. En ce sens, en plus, une fonction a été ajoutée qui vous permet de supprimer les données sensibles d’une image avant de la partager, comme l’endroit où elle a été prise, l’heure à laquelle elle a été prise ou l’appareil utilisé.

EMUI 13 promet d’être une mise à jour incrémentale, sans trop de changements révolutionnaires, mais avec des nouveautés intéressantes qui feront progressivement leur chemin dans le catalogue mobile de Huawei. Pour le moment, aucune donnée n’a été donnée sur son déploiement, mais nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d’informations.