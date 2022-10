Stadia n’était qu’un début : Google prévoit de supprimer davantage de départements

La fermeture de Stadia et la liquidation de l’incubateur Area 120, fermant les projets en masse, laisseront place à une autre restructuration chez Google qui privilégiera les divisions hardware.

La fin de Google Stadia n’allait pas être le seul mouvement important à Mountain View pour clôturer ce cap 2022, et il semble que le géant dirigé par Sundar Pichai soit toujours plongé dans une restructuration complète de ses départements qui cherche à optimiser les ressources dans un marché changeant après la pandémie.

Nos collègues de xda-developers nous en ont parlé en suivant la piste de The Information et Ars Technica, où des rapports ont été publiés faisant référence à des sources proches de Google sur des changements imminents qui auront lieu dans les semaines et les mois à venir, dont également à Mountain View aurait déjà avisé les employés dans un premier temps.

Ce n’est un secret pour personne, en effet, que la fermeture de Stadia s’est accompagnée d’une annulation massive de projets associés à la liquidation de son incubateur Area 120, le tout dans le but de réduire les coûts et de dégager des ressources pour s’adapter aux besoins des utilisateurs. ‘ marché, avec un horizon dans lequel le matériel sera la clé de Google.

Des sources affirment que chez Google, ils sont conscients qu’ils doivent optimiser les coûts et donc faire face aux réductions au sein de l’entreprise, bien que toutes les divisions matérielles semblent intouchables et vont probablement aussi se développer, pour s’adapter à cette restructuration avec laquelle le géant de la recherche veut également devenir un géant de l’électronique et des appareils.

Comment récupérer tout l’argent de vos achats Google Stadia avant sa fermeture

La tendance du marché semble claire qu’Android perd de la vitesse au profit d’Apple ces derniers trimestres, ce que même Samsung, en tant que principal porte-drapeau du catalogue Android, n’a pas réussi à inverser avec ses téléphones les plus haut de gamme et le Galaxy Z pliable.

Ainsi, Google estime pouvoir occuper cet espace avec ses gammes d’appareils, dotant son écosystème d’une référence comme celle dont disposent les fans d’Apple, pour lesquels les ressources des gammes matérielles seront toujours doublées avec les mobiles Pixel comme acteurs principaux.

Google a toujours évité le matériel et ne l’a jamais très bien vendu (à l’exception du Nexus 4 à succès conçu avec LG), il semble donc curieux qu’ils veuillent maintenant se concentrer sur le doublement des ressources pour leurs Pixel, Nest et d’autres gammes de produits.

Certains des changements qui ont été discutés concernent les ressources destinées à prendre en charge les appareils non Google, les employés qui commenceront à se concentrer davantage sur leurs propres produits. De plus, des ajustements sont également prévus avec le personnel travaillant sur Google TV pour les réaffecter à Wear OS, Pixel Tablet et d’autres produits désormais plus importants pour l’entreprise.

Même l’assistant lui-même, autrefois un service phare, verra comment certaines des ressources travaillant sur son intégration pour les téléviseurs, les écouteurs ou les haut-parleurs d’autres sociétés se concentreront plus exclusivement sur les produits Nest.

Très curieux, certes, qu’un Google qui a toujours nié le hardware considère désormais ses divisions d’appareils électroniques comme l’une des clés de son avenir, chose dont on ne sait pas si elle plaira à des partenaires tels que Samsung, Xiaomi ou OnePlus, qui Ils continueront évidemment d’être compatibles avec Android et le reste des services, mais maintenant avec moins d’attention de Mountain View.