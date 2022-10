Le Royaume-Uni oblige Facebook à vendre l’une de ses sociétés les plus connues

La société de Mark Zuckerberg a confirmé à The Verge qu’elle se conformerait à l’ordre des autorités britanniques et vendrait toutes les opérations mondiales de Gyphy.

Nous avons rapidement appris que Giphy était une acquisition clé dans les stratégies de Meta pour capturer des données, les rassembler et effectuer des analyses de recherche de tendances sur tous les types de marchés et dans le monde, ce qui est rendu possible par les API de Giphy et leur intégration dans des applications populaires lors de la recherche et de l’envoi d’images GIF. .

Peut-être en raison de l’évidence de ce fait, mais aussi motivée par la perte de concurrence sur les marchés des réseaux sociaux et de la publicité, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déterminé il y a plus d’un an que cette opération cryptée à 400 millions de dollars et achevée en 2020, il n’a pas respecté la législation britannique sur les questions de marché et de concurrence, jugeant que Meta devait procéder à la vente de la plateforme.

Une phrase que depuis Menlo Park, comme nous l’ont dit les compagnons de The Verge, ils se sont précipités pour tenter d’éviter la perte de l’une des plateformes de téléchargement de GIF les plus connues de la planète, ce qui est maintenant définitivement confirmé laissant triste à la direction de Meta, qui s’engage par ailleurs à se conformer à la décision :

Nous sommes déçus par la décision de l’AMC, mais acceptons la décision d’aujourd’hui comme le dernier mot sur cette question. Nous travaillerons en étroite collaboration avec la CMA pour nous désinvestir de Giphy. Matthew Pollard, porte-parole de Meta.

Ainsi, il est confirmé que la société dirigée par Mark Zuckerberg doit vendre Giphy à un tiers autorisé, puisque la CMA elle-même supervise normalement ces ventes en jugeant de l’aptitude des acheteurs potentiels.

Dans sa lettre, l’autorité britannique fait état des erreurs commises par Meta dans cinq des six griefs présentés en appel, indiquant que l’acquisition de Giphy et son éventuelle intégration aux services de Meta exclusivement « pourraient permettre à Meta de limiter l’accès d’autres réseaux sociaux plates-formes médiatiques aux GIF, rendant ces sites moins attractifs pour les utilisateurs et donc moins compétitifs ».

De plus, cette fois, une vente partielle limitée ne s’appliquera pas à une partie des opérations de l’entreprise sur certains marchés, puisque les porte-parole de l’entreprise californienne confirment que Giphy sera vendue complètement, y compris toutes ses opérations, littéralement « dans le monde entier » selon les termes de Matthew Pollard.

La vérité est qu’avant sa vente à Meta, Giphy travaillait sur ses propres services publicitaires, ce qui, selon la CMA, indiquait déjà un problème de concurrence clair étant donné que Meta contrôle déjà environ la moitié du marché publicitaire au Royaume-Uni. De plus, cette éventuelle intégration et interdiction d’accès à Giphy par d’autres réseaux sociaux, ou les possibilités plus que plausibles d’échanger de précieuses données d’utilisateurs en échange d’un accès à Giphy, ont été considérées avec beaucoup de méfiance par les autorités britanniques.

Il ne reste plus maintenant qu’à attendre la confirmation de la vente de la plateforme et le nouveau propriétaire d’un Giphy qui devra prendre un autre chemin hors des griffes de Meta.