La dernière build 25227 de Windows 11 Insider ajoute des badges au profil

Après avoir déployé la mise à jour de Release Preview Channel et la version mensuelle du système d’exploitation, Microsoft publie maintenant une nouvelle version pour les initiés. Windows 11 version 25227 est désormais disponible pour les initiés Windows dans le canal Dev Beta. Cela fait partie de la mise à jour bêta hebdomadaire pour Insiders. Voici ce que vous devez savoir sur la mise à jour Windows 11 Build 25227.

Windows 11 s’est beaucoup amélioré depuis son lancement l’année dernière. Et les tests bêta sont l’une des raisons pour lesquelles Microsoft l’a réalisé. Presque chaque semaine, Microsoft publie des mises à jour pour divers canaux Windows Insider. Ces mises à jour incluent de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et de nombreuses corrections de bugs.

Parlant de la dernière mise à jour Insider de Dev Channel, elle est livrée avec le numéro de version 25227. Et avec Insider Update, Microsoft publie également des ISO pour les mêmes versions pour ceux qui souhaitent mettre à jour manuellement leur PC.

Il met également à jour le Microsoft Store vers la version 22209. Et la nouvelle version Store introduit des bandes-annonces contextuelles pour les jeux et les films. C’est comme les applications de streaming et YouTube où vous passez votre souris et le contenu apparaît et se lit automatiquement.

La mise à jour apporte d’autres modifications, améliorations et corrections de bugs. Ci-dessous, vous pouvez consulter l’aperçu.

Nous publions des ISO pour cette version – elles peuvent être téléchargées ici.

Cette version inclut des améliorations pour la gestion des mises à jour pour les administrateurs informatiques et un bon ensemble de modifications et d’améliorations générales.

Nous lançons la saison 2 d’Inside Windows 11 pour la mise à jour Windows 11 2022 – le premier épisode est ci-dessous sur l’accessibilité.

Une mise à jour du Microsoft Store est en cours de déploiement pour tous les Windows Insiders introduisant des bandes-annonces contextuelles pour les jeux et les films.

Modifications et améliorations

[Start menu]

Nous essayons une petite modification du menu Démarrer où certains initiés verront un badge sur leur profil d’utilisateur les informant que certaines actions doivent être entreprises.

[Widgets]

Nous testons différentes positions de l’en-tête avec de nouvelles icônes pour le tableau Widgets afin d’apprendre à optimiser au mieux le tableau Widgets pour nos utilisateurs. En utilisant des icônes monolignes, notre objectif est d’apporter des icônes cohérentes, propres et accessibles pour communiquer l’action et les fonctionnalités avec des visuels simples pour les utilisateurs.

[Input]

La modification pour prendre en charge l’utilisation de l’historique du presse-papiers (WIN + V) sur les champs de mot de passe qui a commencé à être déployée avec la Build 25206 est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel.

Nous avons apporté une modification pour vous permettre de contribuer à nouveau vos clips vocaux à Microsoft même si la reconnaissance vocale sur l’appareil est utilisée.

[Voice typing]

Nous déployons une modification pour synchroniser les paramètres de saisie vocale, la ponctuation automatique et le lanceur de saisie vocale, sur tous les appareils connectés à l’aide du même compte Microsoft. Vous pouvez basculer cette fonctionnalité via Paramètres > Comptes > Sauvegarde Windows > Mémoriser mes préférences > Accessibilité. Cela ne fonctionne actuellement qu’avec les comptes Microsoft aujourd’hui, le support AAD venant plus tard.

[Settings]

Une nouvelle boîte de dialogue avertira les utilisateurs d’une perte de données potentielle s’ils choisissent de modifier le style de partition de leur lecteur de stockage sous Système > Stockage > Disques et volumes > Propriétés du disque.

Nous avons mis à jour les pages de propriétés Ethernet et Wi-Fi dans les paramètres pour afficher désormais les informations de la passerelle dans le résumé des détails du réseau.

Parallèlement à ces modifications et améliorations, la mise à jour corrige également de nombreux bugs. Vous pouvez vous diriger vers cette page pour trouver le journal des modifications complet, y compris les corrections de bugs.

Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal Dev sur Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. La mise à jour sera disponible par lots. Vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

