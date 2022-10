6 excellentes applications Android que vous ne trouverez pas sur Google Play

Certaines des meilleures applications Android ne sont pas sur Google Play. Ce sont certains d’entre eux.

La grande majorité des meilleures applications Android peuvent être téléchargées via le Google Play Store. Cependant, toutes les bonnes applications ne sont pas présentes dans le magasin, et nous voulons vous le prouver avec une liste composée d’applications de haute qualité qui ne peuvent pas être téléchargées depuis le Google Play Store

Dans certains cas, les développeurs décident d’utiliser des magasins alternatifs à Google Play ou préfèrent distribuer leurs applications via d’autres canaux pour différentes raisons. Et, bien qu’il soit généralement déconseillé de télécharger des applications qui ne proviennent pas de la source officielle, nous vous assurons que les applications sélectionnées ici sont fiables à 100 %.

ViMusique

ViMusic est l’une des meilleures applications pour écouter de la musique en ligne avec votre mobile. Fondamentalement, c’est un client YouTube Music entièrement gratuit, offrant un accès à n’importe quelle chanson disponible sur YouTube.

L’application a un design épuré qui suit l’esthétique du style matériel de Google et inclut même la prise en charge des couleurs dynamiques d’Android 12.

Parmi ses fonctionnalités, on retrouve la possibilité de jouer de la musique avec l’application en arrière-plan, la prise en charge de l’importation de listes de lecture, un lecteur avancé avec saut de silence, la compatibilité avec Android Auto et bien plus encore.

Télécharger Vi Music

Fond d’écran animé en mode sombre

Cet outil simple vous permet d’utiliser un fond d’écran différent sur votre mobile, selon que vous avez activé ou non le mode sombre. Tu n’as qu’à choisir quelle image d’arrière-plan tu veux utiliser dans chaque cas, et configurer l’application comme fond d’écran de ton appareil. Lorsque vous passez d’un mode à l’autre, le fond d’écran change également.

Télécharger le fond d’écran en mode sombre

SpotiFlyer

SpotiFlyer est une application utile avec laquelle vous pouvez télécharger des chansons à partir de presque toutes les plateformes en ligne, y compris Spotify, YouTube, SoundCloud, YouTube Music et bien d’autres.

L’application est entièrement gratuite et open source, ne contient aucune publicité et offre des fonctionnalités utiles telles que la possibilité de télécharger des listes de lecture complètes, des albums, etc.

Pour l’utiliser, il vous suffit de copier l’URL de la chanson que vous souhaitez télécharger, de toucher le bouton « Rechercher » et, enfin, de télécharger l’audio, qui sera enregistré dans la mémoire interne de votre mobile.

Télécharger SpotiFlyer

Courrier de guérilla

Si vous accédez habituellement à des pages Web qui nécessitent une adresse e-mail pour pouvoir utiliser leurs services et que vous en avez assez de recevoir du spam dans votre e-mail personnel, Guerrilla Mail est l’application dont vous avez besoin.

Il permet de générer une adresse email jetable, avec une durée précise. De cette façon, vous pouvez utiliser cette adresse pour vous inscrire à des sites Web sans craindre que le spam n’inonde votre boîte de réception.

Télécharger le courrier de guérilla

droïde-ifier

À plus d’une occasion, nous avons parlé de F-Droid, probablement la meilleure alternative au Play Store qui existe sur Android, car il dispose d’un énorme catalogue d’applications gratuites et open source.

Cependant, l’interface de F-Droid semble un peu datée. Pour cette raison, nous recommandons Droid-ify, un client F-Droid alternatif avec un design beaucoup plus moderne, un support pour les thèmes dynamiques Material You et un système de navigation amélioré.

Télécharger Droidify

Mod musique d’ambiance

Sans aucun doute, l’une des meilleures applications Android qui ne sont pas disponibles sur le Google Play Store. Ambient Music Mod vous permet d’avoir l’une des meilleures fonctionnalités des smartphones Google Pixel sur n’importe quel mobile Android.

Il s’agit de l’identification automatique des chansons qui a fait ses débuts en 2017 avec le Pixel 2, et qui aujourd’hui, presque en 2023, est toujours l’une des fonctions les plus appréciées par les utilisateurs.

Avec Ambient Music Mod, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur pratiquement n’importe quel modèle de smartphone, avec une capacité de reconnaissance musicale presque aussi précise que les smartphones Google. De plus, il est gratuit et possède une interface simple et facile à utiliser.

Télécharger le mod de musique ambiante