Ces 2 best-sellers Xiaomi sont déjà mis à jour vers Android 12 avec MIUI 13

Xiaomi a commencé à mettre à jour deux de ses téléphones mobiles les plus populaires de ces derniers temps vers Android 12 avec MIUI 13.

À partir d’aujourd’hui, les propriétaires du POCO X4 Pro 5G et du Redmi Note 11 Pro 5G peuvent désormais profiter de l’actualité d’Android 12 avec MIUI 13 sur leurs appareils. La société a commencé le déploiement de la nouvelle version du système entre ces deux appareils aux caractéristiques identiques, continuant ainsi d’avancer dans son intention d’amener l’avant-dernière version d’Android sur le plus grand nombre d’appareils possible.

Android 12 atteint les POCO X4 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro 5G via la version MIUI V13.0.2.0.SKCEUXM, comme indiqué dans le forum MIUI en français.

Vous pouvez maintenant installer Android 12 sur votre POCO X4 Pro 5G ou Redmi Note 11 Pro 5G

La mise à jour a commencé à atteindre les utilisateurs adhérant au programme bêta My Pilot en premier, et peu à peu, elle atteindra le reste des propriétaires des deux appareils.

Il s’agit d’une mise à jour destinée aux régions de l’Espace économique européen, et donc les utilisateurs résidant en France pourront bientôt télécharger la nouvelle version.

En plus des nouvelles fonctionnalités d’Android 12 et de MIUI 13, cette mise à jour inclut également des améliorations de stabilité et corrige le « décalage » présent dans les versions précédentes du système d’exploitation. Certains des changements les plus importants que les utilisateurs verront lors de l’installation de la nouvelle version sont une interface mise à jour avec une nouvelle typographie, des menus et des éléments repensés, et surtout, une augmentation des performances et des améliorations de la confidentialité du système.

Une fois la mise à jour disponible pour tout le monde, vous n’aurez plus qu’à suivre les étapes de notre guide pour mettre à jour votre mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI