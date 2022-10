MIUI 14 est maintenant disponible: ce sont les 9 premiers téléphones Xiaomi compatibles

MIUI 14 approche à grands pas et nous savons maintenant quels seront les 9 premiers terminaux de la marque chinoise à disposer de cette mise à jour.

Il manque de moins en moins pour le lancement de MIUI 14, la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi pour Android, qui aura lieu, comme on pouvait s’y attendre, tout au long du mois de novembre.

Eh bien, s’il y a quelques semaines, nous vous avons dit quels terminaux Xiaomi sont prêts à recevoir la nouvelle version de MIUI, nous pouvons maintenant révéler les 9 premiers téléphones Xiaomi qui recevront MIUI 14.

Ce seront les premiers téléphones Xiaomi à recevoir la mise à jour vers MIUI 14

Le média spécialisé Xiaomiui a récemment publié un article dans lequel il révèle que Xiaomi a déjà commencé à préparer les premières versions de MIUI 14, révélant ainsi quels seront les 9 premiers smartphones de la firme chinoise à être mis à jour avec cette nouvelle version de MIUI.

Ensuite, nous vous laissons une liste avec les 9 mobiles Xiaomi et Redmi qui seront mis à jour vers MIUI 14 tout au long du premier trimestre 2023 et leurs numéros de compilation respectifs :

Xiaomi 12S (V14.0.0.4.TLTCNXM)

Xiaomi 12S Pro (V14.0.0.6.TLECNXM)

Xiaomi 12S Ultra (V14.0.0.5.TLACNXM)

Xiaomi 12T Pro (V14.0.0.1.TLFMIXM)

Xiaomi 13 (V14.0.0.1.TMCMIXM)

Xiaomi 13 Pro (V14.0.0.1.TMBMIXM)

Redmi K50 (V14.0.0.3.TLNCNXM)

Redmi K50 Pro (V14.0.0.3.TLKCNXM)

Redmi K50 Ultra (V14.0.0.6.TLFCNXM)

Les numéros de build de cette mise à jour nous offrent des informations pertinentes, puisque la lettre V et les deux premiers chiffres d’entre eux, 14.0, indiquent la version générale de MIUI et les deux chiffres suivants font référence à la variante spécifique de MIUI 14. Le fait que tous ces les chiffres sont en dessous 1 nous montre que tous ces builds ne sont pas des versions finales et qu’ils correspondent à des variantes Beta stables.

En ce sens, vous devez également savoir que plus le dernier chiffre de la compilation est grand, plus tôt le terminal MIUI 14 recevra.

Tous ces téléphones Xiaomi sont prêts à être mis à jour vers MIUI 14

Si votre mobile Xiaomi n’en fait pas partie, pas d’inquiétude car la marque chinoise déploiera progressivement cette mise à jour dans la grande majorité des mobiles de son catalogue. Quoi qu’il en soit, si vous voulez savoir si votre smartphone recevra MIUI 14, il vous suffit de suivre ces étapes simples.