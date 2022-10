Google Chrome reçoit sa mise à jour la plus attendue : ce sera enfin un navigateur 100% adapté aux tablettes

Si vous avez une tablette Android et utilisez Google Chrome, vous pouvez maintenant améliorer votre productivité grâce à une série de nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec sa prochaine mise à jour.

Il y a environ un mois, Google a annoncé Chrome 106, la dernière version de son navigateur Web qui se distingue par l’inclusion de nouveaux raccourcis clavier dans la barre de recherche du navigateur ou des traductions partielles de pages Web, entre autres nouvelles fonctionnalités.

Et bien voilà que le géant américain vient d’annoncer que Google Chrome va recevoir la mise à jour la plus attendue par les utilisateurs de tablettes Android, puisque le navigateur de Google sera enfin 100% compatible avec ces appareils.

Ce sont toutes les nouveautés qui arriveront sur Google Chrome pour tablettes

Google a annoncé via son blog d’entreprise toutes les améliorations qui vont arriver avec la prochaine version de Chrome pour tablettes, grâce auxquelles vous pourrez améliorer votre productivité.

Ainsi, la première nouveauté que la nouvelle version de Chrome pour tablettes intégrera est un nouveau design côte à côte qui vous permettra de trouver facilement l’onglet que vous recherchez. Ainsi, si vous basculez entre deux onglets, avec la fonction de défilement arrière automatique, vous pouvez revenir à l’onglet précédent de manière beaucoup plus simple.

De plus, pour vous empêcher de fermer accidentellement un onglet important, lorsque de nombreux onglets sont ouverts dans le navigateur et qu’ils sont de petite taille, le bouton de fermeture sera masqué.

Une autre des améliorations de Google Chrome pour tablettes qui améliorera votre productivité lorsque vous avez de nombreux onglets ouverts est la possibilité de les voir à travers une grille d’onglets, grâce à laquelle vous pourrez voir un aperçu de chacun d’eux et ainsi localiser plus rapidement un onglet spécifique.

Pour vous aider à partager et à enregistrer du contenu pendant que vous naviguez, Chrome pour tablettes vous permet désormais de faire glisser facilement des images, du texte et des liens vers d’autres applications telles que Gmail, Google Keep ou Google Photos.

Mais, sans aucun doute, l’une des nouveautés les plus remarquables de cette nouvelle version du navigateur Web de Google pour tablettes est que vous pouvez le configurer pour qu’il demande et affiche toujours la version de bureau de la page Web que vous visitez.

Enfin, Google Chrome pour tablettes héritera également d’une autre des fonctionnalités les plus populaires de la version de bureau : les groupes d’onglets. Grâce à cette fonctionnalité vous pourrez avoir tous vos onglets parfaitement organisés en regroupant tous ceux qui sont liés au même sujet dans un groupe d’onglets.