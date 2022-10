Transférez-vous habituellement des fichiers sur WhatsApp ? Cette nouveauté est parfaite pour vous

WhatsApp vous permettra d’ajouter des commentaires aux messages transférés contenant des fichiers multimédias ou des documents.

WhatsApp travaille sur différentes nouvelles qui arriveront sur l’application au fil des jours. Et chaque jour, nous découvrons de nouveaux changements qui débarqueront bientôt dans l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde. Le dernier est lié à la fonction d’envoi de messages.

Le changement a été découvert par les gens de WABetaInfo, et comme nous avons pu le savoir, l’une des prochaines versions de l’application introduira la possibilité d’inclure des commentaires à côté des fichiers transmis à un autre chat, qu’il s’agisse d’images, de GIF , vidéos ou documents. .

Vous pouvez inclure des commentaires lors du transfert de fichiers via WhatsApp

Jusqu’à présent, la fonctionnalité de transfert de messages de WhatsApp était quelque peu limitée car il n’était pas possible d’inclure un commentaire avec le message transféré lorsqu’il contenait des fichiers multimédias.

Par conséquent, afin de faire une évaluation d’un message retransmis, un autre message indépendant devait être envoyé, mentionnant le message précédemment retransmis.

Cela changera avec les dernières nouvelles qui atteindront l’application. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, il sera possible d’ajouter un commentaire au message avant de le transférer vers un autre chat, ou de supprimer le commentaire via le bouton qui apparaîtra dans la zone de texte.

Comme je l’ai indiqué au début, cette fonction sera disponible dans tout type de message transféré contenant un fichier ou un document multimédia.

Pour le moment, oui, le changement n’est pas visible par tous les utilisateurs de l’application. WhatsApp commence à le tester, et il faudra encore un certain temps pour atteindre tous les utilisateurs. Si vous voulez être l’une des premières personnes à le recevoir, vous pouvez vous inscrire au programme bêta et vous assurer que la dernière version de WhatsApp est installée sur votre mobile.