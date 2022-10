Adobe annonce de nouvelles fonctionnalités et mises à jour de ses applications Creative Cloud lors d’Adobe MAX

Adobe MAX 2022 démarre aujourd’hui et Adobe a annoncé des mises à jour de sa gamme d’applications Creative Cloud. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux points forts et nouvelles fonctionnalités.

Photoshop CC

L’outil de sélection d’objets a été introduit en 2020 et détecte automatiquement les objets dans une image, permettant aux utilisateurs de la sélectionner en un seul clic. Cet outil a été amélioré et peut désormais détecter plus d’objets avec une meilleure précision :

Désormais, l’outil de sélection d’objets reconnaît des objets et des régions complexes tels que le ciel, les bâtiments, l’eau, les plantes, différents types de revêtements de sol et de sol (par exemple, les montagnes, les trottoirs, les rues). Grâce à ces améliorations, vous pouvez gagner du temps et obtenir des sélections plus précises et de haute qualité, tout en préservant les détails et les bords des cheveux.

La suppression et le remplissage en un clic est une nouvelle fonctionnalité qui combine l’outil de sélection d’objet, le remplissage sensible au contenu et la commande de remplissage Maj-Suppression en un seul outil qui facilite plus que jamais la suppression d’un objet d’une image :

Avec Supprimer et Remplir en un clic, les clients peuvent facilement supprimer entièrement un objet d’une image en cliquant dessus pour le sélectionner, puis en appuyant sur Maj+Suppr. La zone supprimée est automatiquement remplie à l’aide d’un remplissage sensible au contenu… le tout en une seule action.

Un nouveau filtre de restauration de photos a été ajouté aux filtres neuronaux de Photoshop :

Le filtre neuronal de restauration de photos vous aide à redonner vie à une photo ancienne ou endommagée. Le filtre utilise l’apprentissage automatique pour détecter et éliminer les rayures et autres imperfections mineures sur les vieilles photographies.

Les guides voient également une petite refonte dans la dernière mise à jour de Photoshop :

Les améliorations apportées aux guides fournissent des fonctionnalités de guide supplémentaires au niveau du document pour personnaliser et rationaliser le travail quotidien dans Photoshop. Les améliorations apportées aux guides incluent l’ajout de la possibilité de personnaliser et de coloriser les guides, de modifier les propriétés des guides, d’accéder aux guides via de nouveaux raccourcis clavier et d’utiliser les options de guide accessibles avec un nouveau menu contextuel par clic droit. Vous pouvez désormais également supprimer des guides avec la touche de suppression, ainsi que la sélection multiple pour modifier et déplacer des guides.

Photoshop pour iPad

Faire des sélections « en déplacement » devient plus facile avec l’ajout de l’option Supprimer l’arrière-plan en un clic et les améliorations apportées à l’outil Sélectionner le sujet pour les portraits :

Supprimer l’arrière-plan permet de gagner du temps en utilisant la technologie Sélectionner le sujet pour isoler rapidement le sujet principal de l’arrière-plan et appliquer automatiquement un masque de fusion. Cela vous permet de prendre le sujet et de le placer dans d’autres images, de remplacer les arrière-plans par d’autres scènes, etc. En un seul clic, sélectionnez le sujet le plus important d’une image (personnes, animaux, véhicules, jouets, etc.) et supprimez l’arrière-plan.

L’outil Sélectionner un sujet a été amélioré pour mieux tirer parti de la technologie d’intelligence artificielle d’Adobe afin d’identifier des personnes, des animaux et des objets supplémentaires en un seul clic :

Lorsque Sélectionner le sujet est utilisé sur une photo de portrait, il complètera automatiquement tous les raffinements des cheveux et des contours. Une fois sélectionné, il est facile d’utiliser des masques et des calques de réglage pour transformer rapidement de simples portraits en images encore plus époustouflantes !

Vous pouvez lire la liste complète des modifications et des fonctionnalités apportées à Photoshop ici.

Lightroom

Tout comme Photoshop, les nouvelles mises à jour de Lightroom visent à faciliter les sélections avec l’inclusion de Select People, Select Objects et la suppression de l’arrière-plan.

Optimisé par Adobe Sensei, Select People peut détecter et générer des masques de haute qualité pour des individus ou des groupes dans n’importe quel portrait. Des parties spécifiques du corps telles que la peau du visage, la peau du corps, les yeux, les dents, les lèvres, les cheveux, etc. peuvent également être sélectionnées. Notre interface étendue pour Select People vous permet de créer rapidement toutes les sélections nécessaires avec moins de clics et de coups de pinceau.

Sélectionner des objets est désormais le moyen le plus rapide et le plus flexible de masquer des objets dans Lightroom, ce qui vous aidera à effectuer des modifications ciblées de manière transparente. Peignez simplement sur l’objet souhaité avec Brush Select ou dessinez un rectangle autour de celui-ci avec Rectangle Select, et notre IA affinera automatiquement les bords pour créer un masque précis.

Auparavant, vous pouviez sélectionner l’arrière-plan en inversant un masque du sujet. Désormais, notre IA peut générer directement un masque pour l’arrière-plan en un seul clic.

Vous pouvez lire la liste complète des modifications et fonctionnalités apportées à Lightroom ici.

Fresque

Adobe Fresco a trois ans et reçoit un nouvel outil de mouvement, des nuances multicolores et l’ajout d’un outil de transformation et de liquéfaction gratuit :

Les outils de mouvement de Fresco simplifient l’ajout d’animation à votre œuvre. Les trajectoires de mouvement innovantes de Fresco facilitent la création de multiples variations mobiles de tout ce que vous pouvez dessiner ! Les nouvelles fonctionnalités incluent la croissance/rétrécissement et le balancement.

Les échantillons multicolores donnent à l’artiste une capacité unique à tirer d’une variété de couleurs et à créer des coups de pinceau uniques. Cette fonctionnalité magique a maintenant des nuances mises à jour qui vous permettent de peindre des traits et des lettres 3D.

Vous pouvez lire la liste complète des changements et des fonctionnalités à venir sur Fresco ici.

Effets secondaires

Voici ce qu’Adobe a à dire sur la nouvelle version d’After Effects :

La dernière version d’Adobe After Effects est désormais livrée avec de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des motion designers modernes. Les points forts incluent les caches de piste sélectionnables, qui facilitent considérablement le travail avec les caches tout en gardant des compositions plus petites. L’encodage natif H.264 donne aux utilisateurs la possibilité d’exporter des fichiers directement depuis After Effects. Nous incluons également plus de 50 nouveaux préréglages créés par des designers professionnels pour accélérer les tâches créatives courantes.

Intégrations Frame.io avec RED et Fujifilm

Adobe a étendu son intégration Camera to Cloud avec des améliorations à Frame.io :

Les mises à jour des applications Creative Cloud devraient être déployées à partir d’aujourd’hui. Consultez le site Web d’Adobe pour tous les détails concernant les nouvelles mises à jour et fonctionnalités.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :