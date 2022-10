Les Windows Insiders reçoivent des correctifs via Windows 11 Build 22000.1163

Microsoft vise à améliorer en permanence l’expérience utilisateur et les performances de Windows 11. Il y a toujours un bon nombre de mises à jour qui résoudront un certain nombre de problèmes et qui proposent parfois de nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs peuvent essayer. Cette fois, les Windows Insiders qui sont sur les canaux Release Preview ont reçu une nouvelle mise à jour de Windows 11.

La nouvelle mise à jour de l’aperçu de la version avec le numéro de build 22000.1163 est actuellement en cours de déploiement pour les initiés. Cette mise à jour arrive juste après la publication de la mise à jour Windows 11 22H2. Cette nouvelle mise à jour est fournie avec le numéro de la base de connaissances KB5018483. Cette mise à jour n’apporte cependant aucune nouveauté. Cependant, il existe une liste de correctifs qui ont été poussés via cette mise à jour pour améliorer Windows 11.

Voici la liste des correctifs et deux nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à Windows Insiders sur le canal Release Preview.

Nouveau! Nous avons ajouté des améliorations aux résultats de recherche et aux performances de Windows.

Nouveau! Nous avons ajouté le Gestionnaire des tâches au menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches. Cette fonctionnalité sera déployée dans les semaines à venir.

Nous avons résolu un problème qui affectait le renforcement de l’authentification DCOM (Distributed Component Object Model). Nous augmenterons automatiquement le niveau d’authentification pour toutes les demandes d’activation non anonymes des clients DCOM à RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. Cela se produit si le niveau d’authentification est inférieur à l’intégrité des paquets.

Nous avons corrigé un problème DCOM qui affecte le service d’appel de procédure à distance (rpcss.exe). Nous élevons le niveau d’authentification à RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY au lieu de RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT si RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE est spécifié.

Nous avons résolu un problème affectant le connecteur de proxy d’application Microsoft Azure Active Directory (AAD). Il ne peut pas récupérer un ticket Kerberos au nom de l’utilisateur. Le message d’erreur est « Le descripteur spécifié n’est pas valide (0x80090301) ».

Nous avons résolu un problème qui affectait les tâches planifiées du générateur d’images natives (Ngen.exe) sur les appareils dotés de certains processeurs.

Nous avons résolu un problème qui affectait le mappage des certificats. En cas d’échec, lsass.exe peut cesser de fonctionner dans schannel.dll.

Nous avons résolu un problème qui empêchait une mise à niveau du système d’exploitation de répondre, puis échouait.

Nous avons résolu un problème qui affectait une tâche que vous planifiez d’exécuter toutes les deux semaines. Il fonctionne chaque semaine.

Nous avons résolu un problème affectant les jeux Microsoft Direct3D 9. Le matériel graphique cesse de fonctionner si le matériel ne dispose pas d’un pilote Direct3D 9 natif.

Nous avons résolu un problème affectant la police de trois caractères chinois. Lorsque vous mettez ces caractères en gras, la taille de la largeur est incorrecte.

Nous avons corrigé des problèmes graphiques dans les jeux qui utilisent Microsoft D3D9 sur certaines plateformes.

Nous avons résolu un problème qui affectait Microsoft Edge lorsqu’il était en mode IE. Les titres des fenêtres contextuelles et des onglets sont erronés.

Nous avons résolu un problème affectant le mode Microsoft Edge IE. Il vous empêche d’ouvrir des pages Web. Cela se produit lorsque vous activez Windows Defender Application Guard (WDAG) et que vous ne configurez pas les stratégies d’isolation du réseau.

Nous avons résolu un problème qui affectait les éditeurs de méthode d’entrée (IME) de Microsoft et de tiers. Ils cessent de fonctionner lorsque vous fermez la fenêtre IME. Cela se produit si l’IME utilise Windows Text Services Framework (TSF) 1.0.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’outil lasso dans un programme d’édition graphique.

Nous avons résolu un problème qui affectait une imprimante universelle. Vous ne pouvez pas le réinstaller après l’avoir supprimé.

Nous avons résolu un problème qui créait une file d’attente d’impression en double. Pour cette raison, la file d’attente d’impression d’origine cesse de fonctionner.

Nous avons résolu un problème qui affectait certains pilotes. Ils consomment plus d’énergie lorsque vous lisez du contenu de gestion des droits numériques (DRM) protégé par matériel.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’installation du pilote sur certains matériels. Vous ne pouvez pas voir l’affichage de la progression de l’installation.

Nous avons résolu un problème qui affecte l’application Clipchamp qui se trouve dans l’édition Windows 11 SE. Clipchamp ne courra pas.

Nous avons résolu un problème affectant les fichiers .msi. Windows Defender Application Control (WDAC) les ignorera lorsque vous désactiverez l’application des scripts.

Nous avons résolu un problème qui affecte un scénario d’infrastructure de bureau virtuel (VDI) de bureau à distance. La session peut utiliser le mauvais fuseau horaire.

Nous avons résolu un problème qui affectait l’explorateur de fichiers sur un hôte de session de bureau à distance (RD). L’Explorateur de fichiers cesse de fonctionner. Cela se produit lorsqu’un client non Windows se connecte à un hôte de session Windows 11 RD et que vous activez la politique de redirection de fuseau horaire.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le style de bouton BS_PUSHLIKE. Les boutons qui ont ce style sont difficiles à identifier sur un fond sombre.

Nous avons résolu un problème qui empêchait l’interface utilisateur des informations d’identification de s’afficher en mode IE lorsque vous utilisez Microsoft Edge.

Nous avons corrigé un problème qui affecte le gestionnaire de serveur. Il peut réinitialiser le mauvais disque lorsque plusieurs disques ont le même UniqueId.

Tous ces correctifs sont disponibles pour les utilisateurs dans le canal Release Preview. Donc, si vous êtes sur le canal Release Preview et que vous n’avez toujours pas reçu la mise à jour, vérifiez-la manuellement ou attendez un moment. La mise à jour se déroule généralement de manière échelonnée.

Vous pouvez vérifier la mise à jour en ouvrant l’application Paramètres et en cliquant sur Windows Update dans le volet de gauche. En cliquant sur le bouton Rechercher les mises à jour, Windows recherchera cette nouvelle mise à jour, puis la téléchargera et l’installera sur votre PC quand vous le souhaitez.

