Samsung travaille sur un anneau quantificateur que vous voudrez acheter

La prochaine surprise de Samsung semble être un ‘wearable’ avec un concept inédit dans ses catalogues, sous la forme d’une bague intelligente et avec des capacités avancées de quantification physique et de santé.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Samsung ne cherche à innover dans sa famille de wearables, et le fait est que le géant sud-coréen aime être dans toutes les niches de marché, aussi petites ou inexplorées soient-elles, comme dans ce cas celle de smart anneaux qui ont en effet des options intéressantes déjà disponibles.

Pas en vain, cet ORII Voice-Powered que nous vous montrons dans l’image est un assistant vocal complet qui promet de nous faire gagner de nombreuses heures de temps d’écran inutiles, bien que Gucci et Ōura aient été ceux qui se rapprochent le plus de l’option que Samsung a l’intention travailler avec, avec un anneau intelligent axé sur la quantification physique et sportive pour améliorer Samsung Health et essayer d’améliorer la santé des utilisateurs.

Les rapports viennent tout droit de Corée du Sud, où la firme basée à Séoul a déjà breveté une conception d’anneau quantificateur avec des premières esquisses divulguées, publiées dans une documentation acceptée par les autorités sud-coréennes de la propriété intellectuelle et certains de ses pairs que nous vous montrons ici :

L’idée de Samsung est de présenter un appareil de quantification plus confortable qu’un bracelet ou qu’une montre, que n’importe quel athlète pourra porter pratiquement en oubliant qu’il le porte et sans trop alourdir sa tenue d’entraînement ou de compétition.

L’interaction serait évidemment pénalisée, car un anneau comme celui-ci serait pratiquement passif, bien qu’il disposerait de toute la technologie nécessaire pour surveiller nos activités, nos rythmes de sommeil et notre santé, en se connectant à un smartphone pour vider toutes les informations obtenues et enregistrées.

Des sources affirment que Samsung travaillerait déjà avec ses partenaires pour assurer la fourniture des composants, matériaux et pièces nécessaires, transcendant que l’intention est que l’anneau ait un capteur de fréquence cardiaque et aussi avec la possibilité d’effectuer des électrocardiogrammes comme le dernier Galaxy montres.

Il y aurait une certaine possibilité de contrôle gestuel du smartphone, encore balbutiant et peu renseigné, alors que selon les informateurs il semblerait que la qualité de la quantification physique serait plus grande en terme de précision que dans le cas d’un courant bracelet ou une smartwatch premium coupée.

Il reste encore beaucoup de choses à savoir, comme la batterie qui alimentera l’ensemble ou l’autonomie de la bague, même si loin de douter de toutes ces informations, mon sentiment est que tôt ou tard on verra de plus en plus de bagues connectées en magasin. précisément en raison du confort qu’ils promettent lorsqu’il s’agit de quantifier notre entraînement et nos activités quotidiennes.