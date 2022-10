Annonces non désactivables de 30 secondes sur YouTube

Vous n’allez pas aimer le nouveau YouTube : la plate-forme commence à afficher des publicités d’une demi-minute avant certaines vidéos, et elles ne peuvent pas être ignorées.

YouTube veut devenir la nouvelle plate-forme par défaut pour écouter des podcasts et, ce faisant, en tirer davantage grâce à la publicité. Pour ce faire, la société teste l’inclusion d’annonces audio d’une durée maximale de trente secondes.

C’est l’entreprise elle-même qui a annoncé la mesure lors de l’événement Advertising Week New York, confirmant qu’aujourd’hui, YouTube est déjà la deuxième plateforme la plus populaire pour écouter des podcasts, et que des publicités audio d’une durée maximale de trente secondes donneront aux annonceurs une visibilité plus directe moyen de toucher de nouveaux publics.

Annonces audio d’une durée maximale de trente secondes sur les podcasts YouTube

Récemment, YouTube a mené plusieurs expérimentations liées aux publicités au sein de la plateforme, notamment l’inclusion de jusqu’à cinq publicités avant les vidéos ou l’arrivée de la publicité dans les Shorts.

D’autres expériences, en revanche, n’ont eu aucun effet. C’est le cas de la restriction de la lecture des vidéos 4K aux utilisateurs non Premium, un changement qui a finalement été exclu par l’entreprise en raison d’une mauvaise réception par le public.

Désormais, YouTube se concentre sur un autre aspect essentiel de sa plateforme : les podcasts. La société a confirmé qu’elle allait donner aux annonceurs la possibilité d’inclure des spots audio d’une durée maximale de trente secondes, que les utilisateurs ne pourront pas ignorer facilement comme c’est le cas avec les publicités vidéo.

En dehors de cela, Google a annoncé d’autres nouveautés destinées aux annonceurs, comme la possibilité d’inclure des offres de produits avec disponibilité de l’inventaire en temps réel dans les publicités insérées dans l’application YouTube, ou des fonctions pour taguer les produits dans les Shorts et vidéos de Youtube. Toutes ces fonctionnalités commenceront à être déployées plus tard ce trimestre.