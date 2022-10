Selon Mark Zuckerberg, WhatsApp est plus sécurisé que les messages iMessage ou Google

Si vous nous suivez régulièrement, vous vous souvenez peut-être que nous parlions il y a quelques temps de la discrimination des utilisateurs d’Apple contre les utilisateurs d’Android à travers ce qu’on a appelé la « haine de la bulle verte ». Nous en parlons en détail dans notre article sur la réponse de Tim Cook sur la prise en charge d’iMessage pour le protocole RCS de Google, qui est utilisé dans les services SMs.

Il est vrai qu’en Europe nous n’avons pas ce problème. Ici et dans d’autres régions, davantage d’applications de messagerie telles que Telegram et WhatsApp sont utilisées, cette dernière propriété du tout-puissant Meta commandé par Mark Zuckerberg. C’est précisément Zuckerberg lui-même qui a lancé une raillerie à iMessage, comme le rapporte GSMArena.

« Bulle privée », voici comment Meta vend le cryptage WhatsApp

Dans un post Instagram, le propriétaire de Meta (qui, on s’en souvient, comprend Facebook, Instagram et WhatsApp) a assuré que WhatsApp est « beaucoup plus privé et sécurisé qu’iMessage ». Certes, il dispose d’un cryptage de bout en bout qui fonctionne indépendamment d’iOS et d’Android, et il fonctionne également sur les discussions de groupe, les sauvegardes de discussion et les messages temporaires. Selon l’homme d’affaires, iMessage n’a rien de tout cela (et les messages Google non plus, car ils profitent également de l’infrastructure du protocole SMs).

L’image que nous pouvons voir dans le message de Zuckerberg est la photo d’une publicité à Penn Station, qui fait partie d’une campagne publicitaire qui a débuté en janvier 2022 aux États-Unis et qui s’est maintenant étendue. L’idée derrière cela est de sensibiliser le public américain à l’importance des communications cryptées (et d’augmenter les utilisateurs de WhatsApp dans le pays, d’ailleurs).

Il est vrai que, si WhatsApp est l’une des applications les plus utilisées au monde, aux États-Unis, Apple continue de monopoliser le marché avec iMessage. Ceux de Cupertino reçoivent une énorme quantité d’avantages économiques dérivés de leur application de messagerie, et il ne semble pas qu’ils feront quoi que ce soit pour abandonner leur trône dans un avenir proche.

En revanche, il faut garder à l’esprit que, selon Will Cathcart, directeur de WhatsApp dans Meta, 5,5 milliards de SMs sont envoyés aux États-Unis. Selon le responsable, « le public doit être sensibilisé à l’importance de la fin -chiffrement de bout en bout » car « l’envoi de SMs n’est pas sécurisé.