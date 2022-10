Le Samsung Galaxy S10 reçoit également la mise à jour Android d’octobre

Le correctif de sécurité d’octobre 2022 est désormais déployé sur Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e avec la version de micrologiciel G97xFXXUGHVJ1.

Après avoir commencé à sortir la mise à jour Android d’Octobre sur ses mobiles haut de gamme les plus récents au début du mois, Samsung continue de déployer la nouvelle version du système d’exploitation de Google sur tous ses terminaux. Ainsi, à cette occasion, c’était au tour de l’un des smartphones les plus appréciés de la famille Galaxy S, le Samsung Galaxy S10.

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, cette mise à jour a déjà commencé son déploiement en Suisse et devrait être disponible dans le reste des pays européens dans les prochains jours.

Le correctif de sécurité d’octobre 2022 atteint le Samsung Galaxy S10

Comment pourrait-il en être autrement, cette mise à jour inclut le correctif de sécurité d’octobre 2022, qui est chargé de corriger plus de 47 vulnérabilités de sécurité. De plus, le dernier correctif de sécurité Android corrige également un certain nombre de bugs généraux et améliore la stabilité et les performances de ces trois combinés.

La série Samsung Galaxy S10 est sortie début 2019 avec Android 9, mise à jour vers Android 10 un an plus tard début 2020, a reçu Android 11 début 2021 et enfin mise à jour vers Android 12 récemment.

Si vous êtes propriétaire d’un Galaxy S10 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal. Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.