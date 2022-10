DuckDuckGo pour Mac passe à la version bêta publique avec l’alternative YouTube ‘Duck Player’ et plus encore

DuckDuckGo, axé sur la confidentialité, est sorti avec la dernière itération de son navigateur en cours de test. L’application Mac dédiée a quitté la phase bêta privée et est passée à une version bêta publique gratuite. Rejoignant la protection automatique des pop-ups et la défense contre les trackers tiers, la version bêta ouverte obtient un client YouTube appelé Duck Player, la gestion automatique des pop-ups de consentement des cookies, et plus encore.

DuckDuckGo travaille sur son application Mac en bêta privée depuis avril. Aujourd’hui, il a annoncé le début de sa version bêta publique ainsi que l’ajout de nouvelles fonctionnalités. La société a partagé tous les détails dans un article de blog aujourd’hui :

« Oubliez le mode « incognito » avec d’autres navigateurs qui n’offrent pas de protection substantielle contre le suivi Web ; vous méritez la confidentialité tout le temps, avec des protections intégrées qui rendent Internet moins effrayant et moins encombré. Équipé de fonctionnalités nouvelles et améliorées pour une utilisation quotidienne, DuckDuckGo pour Mac est là pour nettoyer le Web pendant que vous naviguez. (Et oui, vous pouvez importer tous vos mots de passe et signets à partir d’autres navigateurs et gestionnaires de mots de passe – le changement est donc rapide et facile !)‌‌‌‌ »

Nouveau depuis la bêta fermée : Joueur de canard , un lecteur YouTube qui aide à protéger votre vie privée ; intégration de la gestion des mots de passe avec Bitwarden ; amélioré gestion automatique des pop-up de cookies ; accès instantané aux Protection des e-mails ; et plus

DuckDuckGo pour Mac (version 0.30) est disponible maintenant sur duckduckgo.com/mac; les nouveaux utilisateurs peuvent importer des signets et des mots de passe d'autres navigateurs et gestionnaires de mots de passe. DuckDuckGo pour Windows est en version bêta pour les amis et la famille, avec une version bêta publique de la liste d'attente prévue dans les mois à venir.

DuckDuckGo déclare : « Les utilisateurs pourront bientôt synchroniser les signets et les mots de passe DuckDuckGo sur tous les appareils. Nous ajouterons également davantage de fonctionnalités intégrées qui offrent des alternatives natives aux extensions les plus populaires. Veuillez continuer à nous faire part de vos commentaires ; nous écoutons ! (Vous pouvez trouver le formulaire de commentaires dans le menu à trois points de l’application, juste sous le bouton Fire.)‌‌‌‌ ”

Découvrez tous les détails de la version bêta de DuckDuckGo Mac dans le message d’annonce.

Et vous pouvez tester l’application Mac dédiée avec un téléchargement gratuit sur DuckDuckGo.

