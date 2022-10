WhatsApp change, même si peu de gens s’en rendront compte

WhatsApp pour Android implémente de petits changements dans son interface.

Ces derniers mois, WhatsApp n’a cessé d’améliorer sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d’ajouter des liens vers les commentaires de vos États ou l’édition tant attendue des messages, une fonctionnalité que sa grande rivale sur le segment des clients de messagerie , Télégramme.

Eh bien, maintenant, grâce à la dernière version de WhatsApp Beta pour Android, nous venons de découvrir que le service de messagerie appartenant à Meta redessine également son interface, même si les changements sont si subtils que vous ne les apprécierez pas vraiment.

Ceci est la nouvelle interface de l’application WhatsApp pour Android

Le média spécialisé WABetaInfo a découvert dans la dernière bêta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.22.22.16 que le client de messagerie implémentait quelques petits changements dans l’interface de son application mobile.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous laissons sous ces lignes, le changement le plus visible pour l’utilisateur est que le texte des onglets sur l’écran principal de l’application est désormais en minuscules et non en majuscules comme c’était le cas jusqu’à présent.

De la même manière, dans cette nouvelle interface, les boutons ont un design plus arrondi, comme vous pouvez le voir dans l’écran d’informations sur l’application qui apparaît sur ces lignes.

Avec cette modification esthétique, il semble que WhatsApp essaie d’adapter son application mobile au nouveau design Material You qui est arrivé avec Android 12 et il est probable que nous verrons plus de changements dans l’interface au cours des prochaines semaines.

Ce nouveau design est déjà disponible pour certains testeurs WhatsApp et WhatsApp Business Beta et atteindra le reste des utilisateurs Beta dans les prochains jours.