Verizon lance un filtre anti-spam amélioré avec des étiquettes de catégorie [New labels and neighborhood spoofing detection]

Verizon a sorti une mise à jour de son système de filtrage des appels et de filtrage des appels Plus qui étiquette et combat automatiquement les spams/appels automatisés et les spams. Les clients de l’opérateur commencent à voir des étiquettes de catégorie telles que « Soins de santé », « Service public », etc. pour plus de contexte sur les appelants inconnus.

Mise à jour 10/18 : Verizon a annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse que le déploiement de ses filtres de catégorie pour le spam et les appels automatisés est disponible pour tous après le début du mois d’août. De plus, de nouveaux filtres tels que « Télévendeur », « À but non lucratif », « Politique » et « Survey » ont rejoint « Healthcare » et « Public Service » pour les abonnés Call Filter Plus.

« Call Filter fournit également un outil unique, uniquement de Verizon, qui s’attaque à » l’usurpation de quartier « . Cela indique que si vous recevez plusieurs appels de numéros de téléphone qui semblent être locaux ou d’un voisin, vous pouvez activer le filtre de voisinage. Avec Call Filter, vous pouvez bloquer jusqu’à cinq indicatifs régionaux et préfixes sans frais, et avec Call Filter Plus, vous pouvez en bloquer jusqu’à dix.

Lisez notre couverture originale du 8/11/22 ci-dessous:

Verizon a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse :

« Il n’y a pas que les spams qui sont une nuisance : les appels automatisés peuvent également être nuisibles. C’est pourquoi nous faisons encore plus pour aider les clients à savoir qui appelle grâce aux nouvelles améliorations du filtre d’appels. Lorsque les clients reçoivent un appel d’un numéro de téléphone non enregistré dans leur liste de contacts, le filtre d’appels étiquettera bientôt les appels avec une catégorie telle que les soins de santé ou les services publics. Cette nouvelle fonctionnalité aidera les clients à décider de répondre ou non à un appel. »

Verizon a également détaillé ses progrès dans le traitement des SMs et des appels indésirables. En 2021, après avoir traité 267 milliards de SMs, les systèmes de Verizon ont bloqué 11 milliards de spams. Et le transporteur a bloqué au total 26,5 milliards d’appels robotisés/spam.

Verizon a partagé un rappel qu’il est facile de signaler des textes de spam en les transférant au 7726 (SPAM). iOS offre également une option pour signaler les textes comme indésirables lors de leur suppression.

Bien que Verizon n’ait tout simplement pas partagé de calendrier exact sur le déploiement des nouvelles étiquettes de catégorie pour les appelants inconnus, nous avons vu la fonctionnalité être mise en ligne pour plusieurs d’entre nous ici à Netcost-security.fr. Si vous ne le voyez pas déjà, attendez-vous à le voir apparaître bientôt.

