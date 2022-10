Snapdragon 888 et batterie gigantesque : cela pourrait être le prochain milieu de gamme de Samsung

Milieu de gamme avec un cerveau haut de gamme : le Galaxy M54 aurait un processeur Snapdragon 888.

La famille Samsung Galaxy M s’est définie depuis sa création en rassemblant les caractéristiques des mobiles appartenant à une gamme supérieure, dans des produits à bas prix, visant à concurrencer les rivaux chinois. Et Samsung semble vouloir pousser cette philosophie un peu plus loin.

C’est du moins ce que laissent entendre les dernières rumeurs concernant le Samsung Galaxy M54, le prochain modèle de référence de la série Galaxy M. D’après un leak de ses caractéristiques, l’appareil pourrait être équipé d’un des plus puissants processeurs orientés haut de gamme. des dernières années.

Le Samsung Galaxy M54 aurait le processeur Qualcomm Snapdragon 888

Les informations proviennent d’une source fiable, qui par le passé a déjà anticipé les caractéristiques de certains modèles de smartphones Samsung. A cette occasion, il affirme avoir eu accès à la fiche technique du Samsung Galaxy M54 qui devrait être présentée prochainement.

À ce sujet, il assure qu’il disposera d’un écran de 6,67 pouces de diagonale, l’un des plus grands vus jusqu’à présent dans un smartphone milieu de gamme de la firme. Il serait accompagné d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 hertz.

La chose la plus frappante dans sa fiche technique serait l’inclusion du processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, l’une des puces les plus puissantes lancées par Qualcomm ces dernières années. Comme il s’agit d’un processeur relativement ancien, Samsung aurait la possibilité de l’utiliser dans son nouvel appareil, profitant de son faible coût actuel, pour doter son nouveau smartphone de milieu de gamme de performances bien supérieures.

Et on parlerait d’un smartphone bien plus puissant que l’actuel Galaxy M53, équipé d’une puce MediaTek Dimensity 900.

En dehors de cela, le M54 devrait disposer d’une énorme batterie de 6 000 mAh qui, grâce au support d’un processeur fabriqué au format 5 nanomètres et à une plus grande efficacité énergétique, devrait se traduire par une autonomie record dans son segment. En revanche, on parle d’un système de charge rapide de 25 W, et d’au moins deux configurations de stockage, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une autre avec 256 Go de stockage.

Son système de caméra sera similaire à celui de la génération actuelle, à l’exception de la grande différence de résolution du capteur principal (le Galaxy M53 dispose d’un appareil photo de 108 mégapixels). Nous trouverions une triple caméra arrière dirigée par un capteur de 64 mégapixels, une caméra à objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. En façade, on trouverait un appareil photo de 32 mégapixels.

Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait sur le nouveau Samsung Galaxy M54. Toutes les rumeurs laissent entendre que son arrivée devrait avoir lieu à la fin de cette année ou au début de 2023, nous resterons donc attentifs à tout mouvement de l’entreprise.