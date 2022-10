L’Apple Store tombe en panne alors que Tim Cook taquine l’annonce imminente de l’iPad Pro: « Take Note »

Apple a quelques annonces en réserve pour aujourd’hui. L’Apple Store Online est en panne, ce qui se produit avant que de nouveaux produits ne soient disponibles à la commande. Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est également rendu sur Twitter pour taquiner une sorte d’annonce avec le slogan « Take Note ».

Apple devrait annoncer aujourd’hui le nouveau matériel iPad Pro, y compris les nouvelles versions des appareils 11 pouces et 12,9 pouces avec une puce M2 à l’intérieur. Au lieu d’organiser un événement pour annoncer les nouveaux produits, Apple devrait cependant révéler les nouveaux produits via un communiqué de presse. Cela n’empêche pas l’entreprise d’un peu de fanfare, cependant.

L’Apple Store en ligne a fermé ses portes ce matin, Apple disant : « Revenez tout de suite. Nous effectuons des mises à jour sur l’Apple Store. Revenez bientôt. Habituellement, la mise hors ligne de l’Apple Store indique qu’Apple rendra disponibles à la commande tous les nouveaux produits annoncés le même jour.

Pendant ce temps, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est également rendu sur Twitter pour taquiner une nouvelle annonce quelconque. Cook a publié une vidéo de 20 secondes de quelqu’un zoomant à plusieurs reprises sur un écran, révélant le slogan « Take Note ». Le tweet qui l’accompagne taquine : « Les possibilités sont infinies. »

Il convient de noter que nous attendons toujours la sortie de la nouvelle application Freeform pour iPad, qu’Apple a présentée pour la première fois à la WWDC. L’application n’a été incluse dans aucune des versions bêta d’iPadOS 16 ou d’iPadOS 16.1.

Freeform, une nouvelle application de collaboration puissante avec un canevas flexible, donne aux utilisateurs la possibilité de voir, de partager et de collaborer en un seul endroit sans se soucier des mises en page et des tailles de page, et avec une prise en charge complète d’Apple Pencil. Les utilisateurs peuvent voir les contributions des autres au fur et à mesure qu’ils ajoutent du contenu ou apportent des modifications, tout en profitant d’un espace de collaboration en temps réel. Arrivé sur iPadOS 16 plus tard cette année, Freeform permet aux collaborateurs de démarrer une session à partir de FaceTime et de voir les mises à jour des autres directement dans le fil Messages.