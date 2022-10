TikTok direct change complètement : désormais ils ne seront que pour les adultes

A partir du 23 décembre, seuls les utilisateurs majeurs pourront diffuser des vidéos en direct sur TikTok.

TikTok va changer. Le réseau social de la vidéo courte par excellence est plongé dans une phase de transformation, et on a déjà vu de belles nouveautés sur la plateforme, comme l’arrivée du « Mode Photo » dans le plus pur style Instagram.

Désormais, la société chinoise à l’origine du réseau social a proposé un changement important, qui aura lieu dans quelques semaines et limitera l’accès à certains contenus aux plus jeunes utilisateurs de la plateforme.

Pour commencer, seuls les adultes pourront diffuser des vidéos en direct. Jusqu’à présent, tout utilisateur de 16 ans ou plus pouvait retransmettre ce type de contenu, mais cela changera à compter du 23 novembre.

TikTok direct sera une chose pour les adultes

De TikTok, ils ont confirmé qu’à partir du 23 novembre, la limite d’âge établie pour diffuser des émissions directes sur le réseau social sera augmentée. Ils considèrent qu’il faut suivre une « approche graduée » des fonctions en fonction de l’âge des utilisateurs. Par conséquent, les moins de 16 ans ne pourront pas accéder aux messages directs, et ceux de moins de 18 ans auront un accès restreint aux messages directs et aux fonctions de monétisation.

De plus, au cours des prochaines semaines, TikTok activera une option qui permettra aux utilisateurs de choisir s’ils préfèrent que leur contenu ne soit visible que par un public adulte. Ils citent comme exemples de contenu comique destiné aux adultes ou des expériences de vie difficiles dont l’hôte pourrait se sentir plus à l’aise en sachant que la conversation est limitée aux personnes de plus de 18 ans.

« Queremos que nuestra comunidad aproveche al máximo las oportunidades que ofrece la tecnología LIVE sin comprometer la seguridad. Creemos que estas actualizaciones, líderes en el sector, pueden proteger aún más a los miembros más jóvenes de nuestra comunidad a medida que comienzan y construyen su presencia en ligne. »

Indépendamment de cela, TikTok maintient sa position de ne pas autoriser les contenus sensibles, offensants ou violents sur la plateforme, quelles que soient les restrictions d’âge choisies par chaque créateur. D’autre part, les fonctionnalités de monétisation restent exclusives aux utilisateurs de plus de 18 ans.