Les mobiles avec le plus de mémoire interne à acheter : les modèles 2022

Si vous avez besoin de suffisamment de mémoire pour stocker vos fichiers et installer des applications, ces mobiles disposent d’un stockage interne à revendre.

Le stockage interne est l’un de ces aspects que vous devez prendre en compte oui ou oui lors de l’achat d’un mobile si vous ne voulez pas être surpris plus tard lorsque vous commencerez à l’utiliser. Je vous dis de ma propre expérience, la notification « Espace insuffisant » n’est pas jolie. Pour vous aider dans le choix, nous rassemblons dans ce guide les mobiles avec le plus de mémoire interne que vous pouvez acheter.

Comme pour le reste des fonctionnalités, la capacité de stockage influence directement le prix du téléphone. Les 32 Go sont déjà presque exclusivement limités à des modèles qui coûtent environ 100 euros. Dès la barre des 150 euros, on trouve déjà des smartphones avec 64 Go, 128 Go, 256 Go et jusqu’à 512 Go. Comme prévu, cette dernière capacité est réservée aux mobiles les plus avancés -et aussi aux plus chers-.

Il n’est pas très courant de trouver des terminaux avec 512 Go de mémoire interne sur le marché, mais nous constatons que, récemment, des marques populaires telles que Samsung et OPPO ont osé le faire. Nous vous l’avons déjà dit, certains de ses terminaux sont les protagonistes de notre sélection. Avant de vous dire quels sont les téléphones mobiles avec le plus de stockage que vous pourrez acheter en 2022, voyons pourquoi il est nécessaire d’avoir un téléphone avec une grande mémoire interne.

Pourquoi est-il nécessaire d’avoir un mobile avec une mémoire interne suffisante

Qu’avoir un mobile avec beaucoup de RAM est la clé pour profiter de bonnes performances est quelque chose que nous savons tous déjà, mais pourquoi avons-nous également besoin d’une grande mémoire interne ? Vous avez sûrement un disque dur ou des clés USB à la maison où vous stockez vos fichiers personnels. Cependant, il n’est pas très confortable de devoir déplacer souvent ces fichiers car vous manquez d’espace sur votre mobile.

Par conséquent, la meilleure chose à faire lors du choix de votre prochain téléphone est d’opter pour un modèle disposant d’une grande capacité de stockage. Compte tenu de l’utilisation intensive que nous faisons de l’appareil aujourd’hui, non seulement à cause du temps que nous y consacrons, mais aussi à cause des nombreuses applications que nous lui donnons, l’idéal est qu’il dispose d’au moins 128 Go. Avec cette capacité, vous pouvez stocker vos photos, vidéos et fichiers sans problème, ainsi qu’installer des applications et des jeux.

Pourquoi vous avez besoin de plus en plus de mémoire RAM dans votre mobile

Si vous faites partie de ceux qui accordent une utilisation exigeante au terminal, notamment à l’appareil photo, il est plus pratique pour vous d’opter pour les 256 Go. Ainsi, vous n’aurez pas à vous limiter lorsqu’il s’agit de sauvegarder tout votre contenu ou d’installer des applications, ni à acheter une carte microSD pour votre mobile à l’avenir. D’après mon expérience avec les mobiles 256 Go, cette capacité est largement suffisante pour oublier les problèmes de stockage.

Une chose que vous devez garder à l’esprit lors de l’enregistrement de tous les fichiers sur le smartphone est qu’il ne s’agit pas d’un endroit sécurisé à 100 %. Votre mobile peut à tout moment subir un problème technique qui vous empêche de récupérer les fichiers stockés, les perdant à jamais si vous ne les avez pas enregistrés ailleurs. Une bonne solution consiste à utiliser une bonne application de stockage en nuage où le contenu est protégé et auquel vous pouvez toujours accéder.

Mobiles avec plus de stockage interne que vous ne pouvez en acheter

Nous avons déjà vu que les 256 Go de stockage sont une capacité plus que suffisante pour la plupart des utilisateurs. Cependant, vous aurez peut-être besoin d’encore plus de mémoire, et c’est à cela que servent les téléphones de 512 Go. En voyant la tendance du marché ces dernières années, le plus normal est que cette capacité soit de plus en plus courante parmi les nouveaux smartphones lancés sur le marché.

Ensuite, nous recommandons 5 mobiles avec 512 Go de stockage. Ce sont d’excellents achats, ce que vous découvrirez également lorsque nous vous parlerons de leurs principales caractéristiques. Bien sûr, ils ne sont pas bon marché du tout, vous devez donc serrer votre poche si vous souhaitez en obtenir un.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Le Galaxy S21 Ultra 5G était le gros pari de Samsung en 2021, disposant même d’une version 512 Go pour les plus exigeants. Ce modèle est livré avec 16 Go de RAM, nous pouvons donc nous assurer que la mémoire ne sera en aucun cas un problème. Lorsque nous avons analysé le Galaxy S21 Ultra 5G, nous vous l’avions déjà dit : c’est le meilleur mobile Android du marché.

Son cerveau est le Samsung Exynos 2100, une bête capable d’exécuter n’importe quelle tâche à grande vitesse. Vous verrez le contenu sur un spectaculaire écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, avec une résolution WQHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous pouvez également vous attendre aux meilleures performances de son système photographique, dirigé par un objectif grand angle de 108 MP.

L’expérience est complétée par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W, une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée. Malheureusement, Samsung n’est pas livré avec un chargeur, vous devez donc l’acheter séparément, par exemple sur Amazon.

Si vous souhaitez vous procurer le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 16 Go + 512 Go, il faudra débourser environ 1 439 euros. Sa disponibilité est limitée, vous pouvez l’acheter sur Amazon et Phone House.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Téléphone ASUS ROG 5s

Si vous avez besoin de beaucoup de stockage, vous pouvez également opter pour l’ASUS ROG Phone 5S, un smartphone axé notamment sur la partie « gaming ». Vous le reconnaîtrez rapidement par son design, avec une esthétique agressive et des lumières RGB. Étant dans ce guide, vous imaginez que l’ASUS ROG Phone 5S dispose de 512 Go de mémoire, et c’est le cas. Quant à la RAM, elle est disponible avec 12 Go, 16 Go ou 18 Go.

Ce mobile ASUS dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement brutal de 144 Hz. Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 888+, avec le pouvoir d’exécuter les jeux les plus avancés sans broncher. De plus, il dispose d’un appareil photo principal de 64 MP et d’une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 65 W qui résiste bien aux longs jeux.

L’ASUS ROG Phone 5S est disponible en trois modèles différents : 12 Go + 512 Go pour 999 euros, 16 Go + 512 Go pour 1 099 euros et 18 Go + 512 Go pour 1 299 euros. Vous pouvez l’acheter dans la boutique ASUS et sur Amazon.

Téléphone ASUS ROG 5s

OPPO Trouver X2 Pro 5G

L’OPPO Find X2 Pro 5G est un autre des téléphones avec le plus de stockage que vous pouvez acheter, avec une capacité de 512 Go qui vous permettra de stocker tout ce que vous voulez et plus encore. OPPO est le mobile le moins cher de cette liste, bien qu’il influence également son lancement en 2020. Bien qu’il soit sur le marché depuis un certain temps, il reste un achat très intéressant.

Il monte un processeur Qualcomm Snapdragon 865, vous pouvez donc vous attendre à de grandes performances. Son écran, doté de la technologie AMOLED, d’une taille de 6,7 pouces et d’une résolution Quad HD+, n’est pas mal non plus. L’un de ses joyaux se trouve dans la batterie, et nous ne parlons pas de la capacité de 4 260 mAh, mais de la charge rapide de 65 W. Enfin, vous pouvez prendre de bonnes photos avec sa triple caméra arrière avec un objectif principal de 48 MP.

L’OPPO Find X2 Pro 5G avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne a un prix de lancement de 1 199 euros, mais vous pouvez déjà l’acheter pour une valeur inférieure. Il est en vente sur Amazon, El Corte Inglés et chez PcComponentes.

OPPO Trouver X2 Pro 5G

Samsung Galaxy Fold 3 5G

Dans le catalogue mobile de Samsung, nous trouvons un autre smartphone avec 512 Go de capacité, qui frappe par son design original. Nous faisons référence au Samsung Galaxy Fold 3 5G, le mobile pliable de qualité supérieure. Quant à la RAM, il n’y a qu’une configuration de 12 Go.

Outre le design particulier qui lui permet également d’être utilisé dans un style tablette, ce Fold 3 5G est excellent pour son processeur Qualcomm Snapdragon 888. De plus, son écran atteint 7,6 pouces lorsqu’il est ouvert, alors qu’il reste à 6,2 pouces une fois plié. De plus, il dispose de trois caméras à l’arrière et d’une batterie de 4 000 mAh.

Le Samsung Galaxy Fold 3 5G est au prix de 1 909 euros dans la version 12 Go + 512 Go et est en vente dans les grands magasins, comme Amazon, El Corte Inglés ou le site Web de Samsung.

Samsung Galaxy Fold 3 5G

iPhone 13 ProMAX

Bien qu’il soit en dehors du monde Android, vous pouvez également vous procurer l’iPhone 13 Pro MAX si vous souhaitez disposer de gigaoctets et de gigaoctets de stockage. Attention, car ce mobile Apple n’est pas uniquement disponible avec 512 Go de stockage, vous pouvez aussi l’acheter en version 1 To. C’est un excellent achat, étant le mobile avec le meilleur écran au monde selon DxOMark.

Avec l’iPhone 13 Pro MAX, vous disposerez de toute la puissance du processeur Apple A15 Bionic, qui peut gérer tout ce qui se présente à lui. De plus, il dispose d’une connectivité 5G. Avec son système photographique, vous pouvez également prendre les meilleures photos et sa batterie est compatible avec la charge sans fil MagSafe.

L’iPhone 13 Pro MAX est proposé au prix de 1 609 euros dans sa version 512 Go, tandis que la version 1 To monte à 1 839 euros. Vous pouvez l’acheter dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés et PcComponentes.

iPhone 13 ProMAX

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.