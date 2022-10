YouTube change d’avis et élimine l’une de ses nouveautés les plus controversées

YouTube a décidé de suspendre ses projets de facturer aux utilisateurs le visionnage de vidéos 4K : il ne s’agira pas d’une fonctionnalité exclusive Premium.

Il y a quelques jours, toutes les alarmes se sont déclenchées lorsque certains utilisateurs de YouTube ont découvert que l’option de regarder des vidéos en résolution 4K était devenue une fonction exclusive des abonnés YouTube Premium, et, par conséquent, ce qui jusqu’à présent était une fonctionnalité intégrée sur la plate-forme, il était devenu payé du jour au lendemain.

Et, bien que depuis le début, l’entreprise ait maintenu son silence concernant ce changement, depuis YouTube, ils ont maintenant confirmé qu’il s’agissait d’une expérience, assurant qu’aujourd’hui elle est déjà terminée, et que tous les utilisateurs de la plate-forme sont Premium ou non, ils peuvent regarder des vidéos 4K entièrement gratuitement.

YouTube ne facturera pas le visionnage de vidéos 4K, du moins pour le moment

Il est courant de voir Google faire des expériences sur YouTube, certaines plus utiles et d’autres moins utiles : un bon exemple est l’expérience qui consistait à mettre jusqu’à cinq publicités au début d’une vidéo.

YouTube lui-même a confirmé qu’il s’agissait d’une autre expérience, mais il a été décidé de l’annuler complètement. Ils assurent qu’à partir de ce moment « les utilisateurs devraient accéder à la qualité 4K sans avoir besoin d’un abonnement Premium ».

nous avons complètement désactivé cette expérience. les téléspectateurs devraient désormais pouvoir accéder à des résolutions de qualité 4K sans abonnement Premium. nous sommes là si vous avez d’autres questions —TeamYouTube (@TeamYouTube) 17 octobre 2022

Il est clair que YouTube étudie différentes manières d’augmenter ses revenus, soit en diffusant plus de publicités, soit en encourageant les utilisateurs à s’abonner au mode de paiement de la plateforme. Cette expérience a peut-être été abandonnée, mais je crains que tôt ou tard il y ait des changements au sein du service, ce qui ne plaira probablement pas à tous les utilisateurs.