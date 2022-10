Gurman: M2 iPad Pro sera annoncé dans les prochains jours, de nouveaux Mac arriveront plus tard cette année [update: today]

Mise à jour: Dans son dernier tweet, Mark Gurman confirme qu’il s’attend à ce que le nouvel iPad Pro soit annoncé aujourd’hui. L’histoire originale du week-end suit…

Apple a déjà présenté sa nouvelle gamme d’iPhone et d’Apple Watch le mois dernier. Cependant, la rumeur veut également que la société travaille sur d’autres nouveaux produits. Un nouveau rapport de Bloomberg’s Mark Gurman dit que le M2 iPad Pro sera annoncé dans les prochains jours. Cependant, les nouveaux Mac ne seront disponibles que plus tard cette année.

De nouveaux iPads arrivent très bientôt

Gurman a confirmé aujourd’hui que de nouveaux modèles d’iPad arrivent « très bientôt ». Plus précisément, un iPad Pro de nouvelle génération équipé de la puce M2, identique au M2 MacBook Air introduit en juin. Nommés de code J617 et J620, les nouveaux modèles d’iPad Pro conserveront le design (form factor) actuel avec des écrans de 11 pouces et 12,9 pouces.

La puce M2 est environ 20 % plus rapide que la M1, ce qui indique qu’il est peu probable que les consommateurs remarquent une augmentation significative des performances par rapport au modèle iPad Pro actuel. D’autres changements matériels majeurs semblent également peu probables à ce stade.

En plus du M2 iPad Pro, Gurman a déclaré qu’un nouvel iPad d’entrée de gamme devrait également être annoncé dans les prochains jours. Netcost-security.fr a révélé pour la première fois les détails de l’iPad de 10e génération en juin. Baptisé J272, ce modèle d’iPad bénéficiera d’un nouveau design et d’un port USB-C au lieu de Lightning, ainsi que de la prise en charge de la 5G.

Cependant, contrairement aux iPad plus chers, le nouvel iPad d’entrée de gamme sera alimenté par la puce A14 Bionic, la même que l’iPhone 12 et l’iPad Air 4. Cela indique qu’Apple conservera les puces de la série M exclusives à l’iPad Pro. et iPad Air plus longtemps.

Il y a quelques jours, Gurman avait déjà déclaré qu’il s’attendait à ce que l’iPadOS 16.1 soit rendu public la semaine du 24 octobre. Étant donné que cette mise à jour ajoute la prise en charge des nouveaux modèles d’iPad, ce ne sera pas une surprise si la société annonce le nouveau iPad dès la semaine prochaine. Le journaliste estime également que les produits seront annoncés par un communiqué de presse plutôt que par un événement spécial.

Qu’en est-il des nouveaux Mac ?

Des rumeurs récentes ont également fait état de la sortie de nouveaux Mac fin 2022. Alors que Gurman croit toujours qu’Apple introduira bientôt de nouveaux Mac, il dit que les nouvelles machines seront introduites à une date ultérieure, pas à côté des nouveaux iPad.

Plus précisément, de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont sur le point de sortir « dans un avenir proche ». Ces MacBook comporteront des versions plus puissantes de la puce M2, qui seront les M2 Pro et M2 Max. Le rapport de Gurman mentionne également un Mac mini M2 en préparation, qui a également été corroboré par Netcost-security.fr’s sources.

Apple serait également en train de développer une Apple TV de nouvelle génération avec la puce A14 et 4 Go de RAM, ce qui serait un grand pas en avant par rapport au modèle actuel avec la puce A12. Cependant, les détails sur la date d’annonce de cette nouvelle Apple TV ne sont pas clairs.

Êtes-vous enthousiasmé par les nouveaux produits Apple à venir? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :