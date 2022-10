Des économies spectaculaires sur cet énorme téléviseur intelligent Samsung avec 120 Hz et 65 pouces d’écran

La technologie QLED associée à une fréquence d’images élevée par seconde crée un excellent spectacle visuel.

De nos jours, tout le monde a une télévision avec une résolution 4K. Ce n’est pas nouveau, donc l’attrait d’un nouveau téléviseur intelligent doit être séparé de cette fonctionnalité. C’est le cas de ce téléviseur Samsung Q75B de 65 pouces qui tombe aujourd’hui à 1 449 888 euros sur Amazon et que vous pouvez vous procurer sur le site de Samsung pour 1 029 euros aujourd’hui.

L’effondrement est important dans les deux magasins, mais Amazon obtient le meilleur prix aujourd’hui. C’est un téléviseur qui peut offrir des images à un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ce que seuls les haut de gamme font, et c’est tout. Si vous pensiez dépenser près de mille euros pour un nouveau téléviseur, n’hésitez pas trop longtemps, c’est une option d’achat fortement recommandée.

Téléviseur Samsung Q75B (65 pouces)

Bénéficiez de plus de 500 euros de remise sur cette smart TV Samsung

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’achèterais cet énorme téléviseur Samsung en ce moment, mais je voudrais résumer les points clés. Tout le monde ne pensera pas comme moi, mais ceux qui se rapprochent de mes idéaux seront d’accord et pourraient être des acheteurs potentiels :

Quel écran : ce téléviseur intelligent Samsung dispose d’une diagonale de 65 pouces, d’une résolution 4K et de la technologie d’éclairage d’écran QLED. Le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz, nous verrons donc tout le contenu enregistré à l’origine en 24, 30, 60 ou 120 ips avec une fluidité exquise. QLED est une technologie qui améliore la luminosité de n’importe quelle scène et la rend plus dynamique. Cette dalle est également compatible avec les contenus en HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision.

Connexions pour tout : sans fil, nous avons le WiFi 5 et le Bluetooth 5.2 avec une faible latence et une consommation minimale, pour pouvoir connecter nos écouteurs sans fil ou un clavier pour rechercher du contenu plus rapidement. En ce qui concerne les ports physiques, nous avons 4 HDMI, 2 USB, une sortie optique numérique, une entrée réseau Ethernet RJ45, une entrée satellite et une antenne TV.

Des assistants pour tout : ce téléviseur intelligent est compatible avec Bixby, Alexa et Google Assistant, nous aurons donc des conseils et de l’aide à tout moment pour pouvoir rechercher du contenu ou contrôler notre domotique. Vous pouvez avoir des ampoules intelligentes, des robots aspirateurs, des prises intelligentes, des bandes LED WiFi ou tout autre appareil connecté à votre réseau domestique et accéder à son fonctionnement depuis le téléviseur Samsung.

Téléviseur Samsung Q75B (65 pouces)

C’est un téléviseur qui peut être accroché au mur, même s’il pèse 21,4 kg, car on peut utiliser sans problème des supports VESA 400 x 300 mm compatibles. Il monte deux haut-parleurs qui totalisent une puissance totale de 20 W RMS et qui sonnent fabuleusement bien. Si vous avez un compte Netflix, Prime Video ou Disney+, la télécommande de ce téléviseur intelligent a un accès direct à ces applications préinstallées et prêtes à en profiter. Avec Q-Symphony de Samsung, vous pouvez avoir une barre de son connectée à votre téléviseur et écouter simultanément la barre de son et les haut-parleurs intégrés du téléviseur avec une synchronisation complète. Vous obtiendrez une plus grande immersion avec autant de haut-parleurs.

