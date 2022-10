Si vous voulez de bonnes photos, n’achetez pas ce Samsung

DxOMark place l’appareil photo du Samsung Galaxy Z Flip4 en dessous de celui de l’iPhone 11 ou du S21 FE.

Malgré les bonnes impressions de notre analyse, la vérité est que le Samsung Galaxy Z Flip4 et son format à clapet avec un double appareil photo de 12 mégapixels ne sont pas nés pour la photographie superlative de la gamme la plus premium actuelle sur le marché mobile, et c’est quelque chose indéniable que nous-mêmes vous avions déjà confirmé dans nos tests.

Et que Samsung a bel et bien réussi à progresser en améliorant le double capteur de 12 mégapixels intégré à son smartphone le plus en vogue, qui possède en effet dans son appareil photo des fonctionnalités que personne d’autre n’a et qui sont dérivées du format de pliage et de ses possibilités, mais toujours en restant bien en dessous en termes de résultats dans la section photographique.

Que cela suffira sûrement à beaucoup est également vrai, nous n’allons pas être démagogues, car il est également vrai que ses photographies sont toujours au-dessus du grand milieu de gamme Android, bien qu’en réalité dans un mobile de sa catégorie et de sa gamme de prix tout ce qu’on attendrait d’un petit pas en avant que Samsung n’a pas voulu franchir.

Nous ne sommes pas les seuls à le dire, car les confrères analystes d’une entreprise aussi réputée que DxOMark nous accompagnent dans le sentiment après être passés par leur tableau d’analyse au Galaxy Z Flip4, qui ne manque pas mais n’étonne pas non plus, en restant dans une position indigne 49 du classement général de DxOMark.x

Ici, vous avez les résultats du pliable le plus vendu de l’industrie dans la revue photographique la plus connue :

Samsung Galaxy Z Flip4, test : la formule du succès désormais plus affinée

Comme vous l’avez peut-être vérifié, le Galaxy Z Flip4 ne surpasse le Flip3 de Samsung que d’1 point, en gardant 112 unités pour signer cette quarante-neuvième place du classement juste au-dessus de son prédécesseur, au niveau du Pixel 5 de 2020 et en dessous des smartphones comme le iPhone 11 ou le Galaxy S21 FE, qui devrait maintenant avoir dépassé.

Dans les faits, le OnePlus 8 Pro de début 2020 est lui aussi juste au-dessus avec 113 points montrant le niveau de ce clapet pliable de quatrième génération.

En le décomposant, on voit qu’en photo le Galaxy Z Flip4 résiste bien avec 125 points (150 au maximum) ainsi qu’en bokeh, où il atteint 60 sur un maximum de 80 unités. Il pâlit davantage dans les aperçus avec 69 points sur un maximum de 91, même si le pire vient avec le zoom et son maximum de 60 sur 151 points et avec la vidéo, où il récolte 113 points pour le maximum de 149 que l’iPhone 14 Pro Max atteint.

Comme nous l’avons dit, ce n’est pas un mauvais téléphone dans la section photographique pour la plupart des utilisateurs, car il fonctionne bien en photographie et en portraits dans la plupart des scénarios, tout en sachant toujours que nous ne pouvons pas en exiger trop compte tenu de ses caractéristiques.

Les touches du Galaxy Z Flip4 en termes de photographie, selon DxOMark

Pour conclure, et comme nous savons que vous aimez ces détails, nous décomposons ici les avantages et les inconvénients de DxOMark pour résumer une analyse approfondie qui montre ce que nous savions tous déjà : le Galaxy Z Flip4 n’a pas été conçu pour fonctionner avec toutes les garanties. en photographie, mais il a été conçu pour être suffisamment polyvalent pour donner de bons résultats globaux sans trop de fanfare.

LE MEILLEUR: Qualité d’image constante et bonne sur le capteur principal. Bonnes performances vidéo pour le contenu HDR10 avec une bonne luminosité et fidélité des couleurs. Capacités satisfaisantes pour les cas d’utilisation extérieurs et bien éclairés. Très bon rendu des couleurs dans presque toutes les situations. Écran et interface très fluides et conviviaux.

PIRE: Manque de détails et léger bruit sur les photos intérieures. Capacités de zoom limitées, pas de zoom audio sur l’enregistrement vidéo. Audio sombre sur les enregistrements et mauvaise gestion du bruit en général, en particulier du vent. Apparence non naturelle du contenu en mode haute luminosité. Mode nuit mal compensé et trop lumineux dans les modes par défaut.



