L’application controversée de Donald Trump est désormais téléchargeable sur Android

Après un verrouillage de près de 2 ans, la plateforme Truth Social de Trump fait officiellement ses débuts sur le Google Play Store aux États-Unis.

Ce n’est un secret pour personne que Donald Trump adorait Twitter avant sa fameuse expulsion définitive de la plateforme, annoncée deux jours après le fameux assaut contre le Capitole, laissant l’ancien président des États-Unis sans interlocuteur direct avec lequel communiquer avec ses followers et sympathisants, toujours attentifs à la chronologie de Trump, prêts à « retweeter » et à défendre presque toutes les déclarations, aussi absurdes soient-elles.

Compte tenu de l’importance de Twitter dans ses stratégies et ses campagnes, la vérité est que Trump a été contraint de chercher une alternative, en lançant son propre réseau social dans l’App Store sous le nom de Truth Social et avec le refus catégorique de Google de publier l’application dans votre Play Store pour Android.

Google a déclaré à l’époque que l’application développée par une société nouvellement créée (Trump Media & Technology Group) fondée par le magnat lui-même, n’était pas adaptée à l’inclusion dans le Play Store car elle ne respectait pas les politiques d’incitation à la violence et/ ou l’inclusion de contenu violent, ce qu’un porte-parole a confirmé directement depuis Mountain View :

Les applications peuvent être distribuées sans limitation sur Google Play tant qu’elles respectent nos consignes aux développeurs, y compris l’obligation de modérer efficacement le contenu généré par les utilisateurs et de supprimer les messages répréhensibles, tels que ceux qui incitent à la violence.

Voici Truth Social, le réseau social qui a dépassé Twitter dans l’App Store

Maintenant, comme nous l’ont dit nos confrères de PhoneArena, quelque chose semble avoir changé puisque Truth Social est désormais officiellement disponible sur Android et sans aucune sorte de limitation, et ce malgré le fait que le blocage du Play Store avait empêché les 44 % d’Américains de voir le publications, la plupart du temps assez délirantes ou directement fake news, du magnat d’origine new-yorkaise.

Il est vrai qu’il y avait la possibilité de contourner le blocage Google comme il y en a sur n’importe quel appareil Android lors du téléchargement d’un APK et de son installation en activant les « sources inconnues », ou même en accédant à d’autres magasins d’applications tiers, donc en réalité le plus de fans de Trump avec Android utiliserait sûrement déjà l’application avant et sans problème.

Nous ne savons pas si Truth Social modère déjà activement la participation de ses utilisateurs et se conforme donc à la réglementation de Google, même si ce n’est pas que Trump s’en soucie trop en ce moment, puisqu’Elon Musk semble de nouveau intéressé à conclure l’acquisition d’un Twitter dans lequel il a déjà déclaré qu’il accueillerait à nouveau l’ancien président numéro 45.

Nous verrons à l’avenir comment évoluent les pièces de ce conseil politique et médiatique, dans lequel Truth Social est vendu comme « une alternative à la » Big Tech « qui favorise une conversation mondiale ouverte, libre et honnête sans discriminer les idéologies politiques ». choses vertes !