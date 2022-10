Nouveaux iPads imminents: les retards d’expédition de l’iPad Pro augmentent, plus d’étuis tiers pour la fuite de l’iPad 10

Il y a quelques jours, Bloomberg Le journaliste Mark Gurman a rapporté que le lancement de nouveaux modèles d’iPad est imminent et qu’Apple pourrait les annoncer à tout moment. Et pour étayer toutes les dernières rumeurs, Gurman a maintenant noté que la plupart des modèles iPad Pro actuels sont désormais épuisés et en rupture de stock dans de nombreux Apple Stores aux États-Unis.

L’iPad Pro actuel est épuisé aux États-Unis

Et en fait, en consultant le site Web américain d’Apple, l’estimation de livraison pour la plupart des modèles d’iPad Pro est passée à une à deux semaines. Certaines configurations spécifiques ont vu l’estimation de livraison repoussée à novembre. Cela correspond aux informations selon lesquelles un iPad Pro de nouvelle génération arrivera dans les prochains jours.

La semaine dernière, le journaliste avait déjà signalé qu’iPadOS 16.1 (qui sera la première version d’iPadOS 16) sera mis à la disposition du public la semaine du 24 octobre. Apple attendrait le lancement officiel des nouveaux iPads pour sortir le mise à jour logicielle à tous les utilisateurs d’iPad. Dans le passé, Apple avait lancé de nouveaux produits la dernière semaine d’octobre.

Selon les rumeurs, le nouvel iPad Pro sera disponible dans les mêmes tailles d’écran 11 pouces et 12,9 pouces que la génération actuelle. La principale différence avec le modèle actuel sera la puce M2, qui est environ 20 % plus rapide que la M1. D’autres changements matériels majeurs semblent peu probables à ce stade.

Un nouvel iPad d’entrée de gamme arrive également bientôt

Mais les nouveaux modèles d’iPad Pro ne sont pas les seuls à arriver bientôt. Nous avons également entendu des rumeurs concernant un nouvel iPad de 10e génération repensé. Certains fabricants d’accessoires comme ESR vendaient déjà des étuis pour le nouvel iPad avant son annonce, et maintenant les clients repèrent encore plus d’accessoires conçus pour le nouvel iPad 10 disponibles dans des magasins comme Target.

Plus tôt cette année, Netcost-security.fr a révélé des détails exclusifs sur l’iPad de 10e génération. L’iPad d’entrée de gamme recevra un nouveau design, la puce A14 Bionic, la 5G et un port USB-C pour remplacer le connecteur Lightning. La puce A14 Bionic donnera au nouvel iPad 10 des performances environ 30 % plus rapides, sans parler de la RAM accrue pour un meilleur multitâche.

Et grâce au nouveau design, le nouvel iPad de 10e génération devrait également fonctionner avec l’Apple Pencil de 2e génération, tandis que le modèle précédent s’appuie toujours sur l’Apple Pencil d’origine.

Il convient de noter qu’il est peu probable qu’Apple organise un événement spécial pour l’annonce des nouveaux iPad. Au lieu de cela, la société devrait présenter les nouveaux produits avec un communiqué de presse sur son site Web. Des rapports récents ont également indiqué la sortie de nouveaux Mac plus tard cette année, mais il n’est pas clair si ces nouveaux ordinateurs seront annoncés aux côtés des nouveaux iPad ou non.

H/t MacRumeurs

