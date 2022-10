Ce mobile bon marché est un excellent achat si vous ne voulez pas Xiaomi

Un joli design, un bon écran, un processeur dissolvant et une batterie qui supporte tout. Ce mobile a exactement ce dont vous avez besoin.

Vous pouvez prendre le realme Narzo 50A Prime à prix réduit grâce à l’une des offres d’Amazon. L’appareil chinois est à portée de main pour seulement 139 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, l’un des chiffres les plus bas jusqu’à présent. Dans la boutique officielle realme, il bénéficie également d’une réduction, rien ne vous empêchera de le prendre à un bon prix.

Nous parlons d’un mobile équilibré, qui répond à toutes les bases et offre une bonne expérience utilisateur. C’est très bon marché, mais cela n’arrête pas d’être un bon smartphone. Si vous recherchez un appareil simple avec un prix très raisonnable, c’est un achat que vous devriez envisager.

Realme Narzo 50A Premier

Achetez le mobile realme à prix réduit

Unisoc Tigre T612

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran LCD Full HD+ de 6,6″

3 caméras arrière

Batterie 5 000 mAh

Socket jack 3,5 mm, USB-C, radio FM et lecteur d’empreintes digitales latéral

À l’avant du realme Narzo 50A Prime, un écran IPS de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ qui a l’air plutôt bien. Son arrière ne passe pas inaperçu, il réfléchit la lumière et est disponible dans des couleurs éclatantes. Je dois dire que la finition bleue lui va très bien.

Sous son châssis vit l’Unisoc T612, une puce peu connue mais qui fonctionne bien. Il a assez de puissance pour assurer le bon fonctionnement de vos applications préférées, vous ne rencontrerez aucune difficulté dans les tâches quotidiennes. Au milieu de 2022, même le mobile le plus simple fonctionne très bien.

À l’arrière de ce royaume, 3 caméras avec lesquelles vous pouvez prendre de bonnes photos dans toutes sortes de situations. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un appareil photo noir et blanc de 2 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait à nouveau. Dans l’encoche de sa façade, un appareil photo de 16 mégapixels.

Le mobile realme vous offrira toute la tranquillité d’esprit du monde, sa batterie de 5 000 mAh fait un excellent travail. Passez toute la journée dehors sans vous inquiéter, ils durent des heures et des heures. Son matériel n’est pas trop exigeant, c’est pourquoi il n’a pas une consommation d’énergie élevée. Notre protagoniste dispose également d’une prise casque et d’une radio FM, des fonctionnalités qui ont progressivement disparu de la scène Android.

Realme Narzo 50A Premier

Ce n’est pas une bête, mais ce realme est un smartphone très performant qui vous accompagnera au quotidien. Pour moins de 140 euros il y a très peu d’options capables d’y résister, si vous cherchez quelque chose de pas cher il ne faut pas y réfléchir à deux fois. Que si, attentif, que l’offre ne sera disponible que pour un temps limité.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.