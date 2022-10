Apple en octobre : nouveaux MacBook Pro, iPad Pro et bien d’autres attendus [Updated]

Même si 2022 touche rapidement à sa fin, il y a encore d’autres annonces que nous attendons d’Apple d’ici là. Bien qu’il soit peu probable qu’Apple organise un autre événement spécial en octobre, il peut toujours faire des annonces via des communiqués de presse. Ce mois-ci, nous attendons des mises à jour du MacBook Pro, du nouveau matériel iPad, etc.

Mise à jour du 17 octobre 2022 :

Nous nous attendons toujours à ce que de nouveaux modèles d’iPad soient annoncés dans quelques jours. Cependant, les nouvelles mises à jour de MacBook Pro et Mac mini pourraient être un peu plus éloignées. Mark Gurman de Bloomberg rapporte que si le nouvel iPad arrive « très bientôt », les Mac pourraient être enregistrés pour une annonce en octobre.

Y aura-t-il un événement Apple en octobre ?

Apple a organisé un événement spécial en septembre axé sur la gamme iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Ultra et l’Apple Watch SE. À l’époque, on s’attendait à ce qu’Apple organise également un événement en octobre axé sur le Mac et l’iPad.

Les événements d’octobre axés sur le Mac et l’iPad ont été dispersés au fil des ans. En octobre 2021, par exemple, la société a organisé un événement axé sur le nouveau MacBook Pro et ses processeurs M1 Pro et M1 Max. En octobre 2020, il y a eu un événement axé sur l’iPhone 12, qui a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19. En novembre 2020, Apple a organisé un événement axé sur Mac pour les M1 MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini.

Cette année, cependant, Apple ne prévoit pas d’autre événement. Selon Bloomberg, Apple est plus susceptible de faire les annonces restantes via des communiqués de presse plutôt qu’un événement réel. Dans ce scénario, nous verrions des communiqués de presse publiés sur le site Web d’Apple tandis que certains membres de la presse recevraient des briefings privés et des opportunités de révision.

Nouveau MacBook Pro

Suite à la toute nouvelle gamme de MacBook Pro annoncée l’année dernière, Apple prépare des mises à jour itératives pour cette année. La conception globale et le design (form factor) devraient rester les mêmes, Apple se concentrant sur l’amélioration des performances internes, grâce aux nouvelles puces M2 Pro et M2 Max.

En juin, Apple a lancé ses premiers modèles de Mac alimentés par M2 avec le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Les benchmarks et les critiques de ces machines ont montré que le saut de performances est notable par rapport au M1, mais pas aussi radical que celui des puces Intel de la génération précédente au M1.

Bloomberg a souligné que les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max se concentreront sur l’amélioration des performances graphiques. Les prédictions récentes de Macworld montrent également ce que l’on pouvait attendre des puces M2 Pro et M2 Max :

M2 Pro (prévu): jusqu’à 10 cœurs de processeur, jusqu’à 20 cœurs de processeur graphique, jusqu’à 48 Go de RAM

M2 Max (prévu): jusqu’à 10 cœurs de processeur, 40 cœurs de processeur graphique, jusqu’à 96 Go de RAM

Vous pouvez en savoir plus sur ce à quoi s’attendre du nouveau matériel MacBook Pro dans notre tour d’horizon complet ici.

Mac mini M2

Poursuivant l’accent mis sur le Mac, Apple développe également une nouvelle version du Mac mini avec la puce M2 à l’intérieur. Ce nouveau Mac mini aurait le même design que le modèle actuel.

Netcost-security.fr a signalé que le nouveau M2 Mac mini porte le nom de code interne J473. Il y a aussi un Mac mini en développement avec la puce M2 Pro, nom de code J474 avec huit cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Ces modèles de Mac mini seraient les premières mises à jour du Mac le plus abordable depuis le M1 Mac mini en novembre 2020.

Nouvel iPad Pro

Ensuite, Apple a des mises à jour de la gamme iPad en préparation. Il y a une nouvelle itération iPad Pro en développement, avec des performances améliorées avec la puce M2 à l’intérieur. Ces nouveaux modèles d’iPad Pro pourraient également présenter un nouveau design, ou au moins quelques modifications de conception.

Bloomberg initialement signalé qu’Apple avait testé un iPad Pro repensé avec un dos en verre. Cela permettrait à l’iPad Pro de prendre en charge la charge sans fil pour la première fois, ainsi que la charge sans fil inversée. La charge sans fil inversée vous permettrait de placer un appareil compatible avec la charge sans fil, comme un iPhone ou des AirPods, à l’arrière de l’iPad Pro pour recharger cet appareil. La puissance serait partagée de l’iPad Pro à l’autre appareil.

Plus récemment, cependant, Netcost-security.fr a appris qu’Apple a réduit ses plans de refonte de l’iPad Pro. Au lieu d’un dos entièrement en verre, la société prévoit un logo Apple en verre plus grand qui prendrait en charge la recharge sans fil.

En savoir plus sur ce à quoi s’attendre de ces nouveaux modèles d’iPad Pro dans notre tour d’horizon détaillé ici.

iPad 10

Peut-être plus intéressant que le nouvel iPad Pro, cependant, est une nouvelle version de l’iPad d’entrée de gamme. Il s’agit du dernier iPad de la gamme Apple qui présente un design avec un bouton Accueil, de grands cadres supérieur et inférieur et un port Lightning. Tout cela devrait changer cette année, tant que les rumeurs se concrétiseront.

Des rapports récents sur la chaîne d’approvisionnement ont brossé un tableau très intéressant de ce à quoi s’attendre de l’iPad de 10e génération :

Un nouveau design à bords plats sans bouton d’accueil et des cadres plus petits

Touch ID dans le bouton d’alimentation, similaire à l’iPad Air et à l’iPad mini

Une caméra FaceTime repositionnée, située sur le côté droit plutôt qu’en haut

Le port Lightning est remplacé par USB-C pour le chargement et le transfert de données

Socket en charge de la 5G pour la connectivité mobile

Cela rapprocherait beaucoup la conception et les fonctionnalités de l’iPad 10 de l’iPad Air. Le plus grand différenciateur serait la différence de performances. L’iPad Air est alimenté par la puce M1, tandis que le nouvel iPad 10 utiliserait la puce A14.

Certaines de ces rumeurs doivent être traitées avec scepticisme pour le moment ; notamment en ce qui concerne la caméra FaceTime déplacée.

Nouvelle Apple TV

Il y a eu des rapports épars concernant une nouvelle Apple TV tout au long de 2022. Nous avons entendu différentes choses sur ce à quoi s’attendre. En mai, l’analyste Ming-Chi Actu a déclaré qu’Apple préparait une Apple TV moins chère pour « réduire l’écart avec ses concurrents », l’objectif de ce nouveau modèle étant d’améliorer la « structure de coûts de l’Apple TV ».

Bloomberg a également signalé qu’Apple développait une nouvelle Apple TV, nommée J255, avec la puce A14 à l’intérieur. Ceux-ci semblent être deux produits distincts; l’un est un tout nouveau modèle à moindre coût et l’autre une mise à jour de l’Apple TV 4K existante à partir de 179 $.

En savoir plus sur les dernières rumeurs Apple TV dans notre guide complet ici.

Mac Pro?

Enfin, nous attendons toujours le nouveau Mac Pro alimenté par Apple Silicon. Lorsqu’Apple a commencé sa transition vers Apple Silicon en novembre 2020, la société a déclaré qu’elle achèverait la transition dans les deux ans. Cela place la date limite à novembre 2022, et le Mac Pro est le seul Mac qui n’est pas disponible avec une option Apple Silicon.

Apple a tease son Mac Pro alimenté par Apple Silicon à la fin de son événement en mars, qui a également vu l’introduction du Mac Studio. Suite à cette introduction de Mac Studio, le vice-président d’Apple, John Ternus, a déclaré : « Il ne reste plus qu’un seul produit : Mac Pro, mais c’est pour un autre jour. »

Le nouveau Mac Pro devrait montrer à quel point les performances Apple Silicon peuvent être intenses. Bloomberg a signalé que ce Mac Pro repensé sera disponible en 20 ou 40 variantes de cœurs de calcul, comprenant 16 cœurs hautes performances ou 32 cœurs hautes performances et quatre ou huit cœurs haute efficacité.

Reste à savoir si ce Mac Pro sera disponible ou annoncé cette année. Plus récemment, Mark Gurman a déclaré que le nouveau Mac Pro n’arriverait probablement pas avant 2023. Cela n’indique cependant pas qu’Apple ne l’annoncera pas à l’avance cette année afin de satisfaire les acheteurs qui attendent la sortie.

Au final

Comme vous pouvez le voir, il y a encore une tonne de nouveaux produits en préparation par Apple pour cette année et probablement ce mois-ci. Même s’il n’y a pas d’événement dédié en octobre, une série de communiqués de presse annonçant ces mises à jour créera du buzz et du battage médiatique alors que nous nous dirigeons vers la saison des achats des Fêtes.

Il y a aussi encore de nouveaux logiciels en route : iPadOS 16 est prévu pour une sortie vers la fin de ce mois, tout comme macOS Ventura. Apple teste également en version bêta iOS 16.1 avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Qu’attendez-vous le plus de la part d’Apple en octobre ?

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :