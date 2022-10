Le Motorola le plus puissant de l’histoire pourrait être lancé en fin d’année

Motorola prépare déjà un smartphone plus puissant que l’Edge 30 Ultra : il embarquera le processeur Snapdragon 8 Gen 2.

Le bestial Motorola Edge 30 Ultra ne semble pas suffire. La société américaine appartenant à Lenovo semble envisager de lancer un modèle encore plus puissant de sa famille de produits phares, qui arriverait sur le marché sous le nom de Motorola Moto X40.

Les premières rumeurs concernant cet appareil viennent de Chine, le pays où Motorola prévoit de lancer son nouveau smartphone, avant d’étendre sa disponibilité à d’autres régions du monde. Grâce aux indices partagés aujourd’hui, on sait que le Moto X40 serait le mobile le plus puissant de la marque à ce jour.

Le Moto X40 lancera le processeur Snapdragon 8 Gen 2

Tout semble indiquer que le nouveau smartphone Motorola arrivera sur le marché en tant que successeur du Moto X30, lancé à la fin de l’année dernière en tant que premier smartphone avec un Snapdragon 8 Gen 1 à l’intérieur.

Cette année, la société prévoit de suivre la même stratégie, en lançant une version plus puissante, cette fois équipée de la nouvelle génération Snapdragon 8 Gen 2.

En plus d’être l’un des premiers, sinon le premier mobile du marché avec ce nouveau processeur, tout semble indiquer qu’il serait aussi le moins cher de tous ceux qui arriveraient avec un Snapdragon 8 Gen 2 avant la fin de la an.

En dehors de cela, l’appareil devrait avoir un écran avec une résolution Full HD et un appareil photo principal de 50 mégapixels. Le reste des spécifications est, pour l’instant, un mystère.

Comme d’habitude avec les lancements de Motorola, le Moto X40 atteindrait le marché chinois à la fin de l’année, mais son expansion dans le reste du monde prendra quelques mois. Une fois qu’il atterrira sur le marché mondial, nous le connaîtrons probablement sous le nom de Motorola Edge 40, et il n’est pas exclu qu’il puisse y avoir une version Pro, plus puissante et avec un système de caméra plus avancé, entre autres nouveautés.