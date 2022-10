Vous quitterez Google Maps : Waze lance un mode zombie (et oui, c’est aussi génial qu’il y paraît)

Google récidive et prépare une de ses curieuses expérimentations pour Halloween. Dans ce cas, Waze reçoit un mode très fun qui nous mettra dans l’ambiance de la fête.

La saison des frayeurs approche à nouveau, de regarder des films effrayants dans le noir du salon et de dépoussiérer ces jeux d’horreur de votre Android pour passer un moment effrayant. Halloween est là et cela se remarque dans l’environnement, surtout lorsque certaines applications se déguisent pour l’occasion.

C’est le cas de Waze qui, comme le rapporte son blog officiel, vient de sortir un mode zombie pour célébrer que nous sommes une fois de plus dans la période la plus terrifiante de l’année. Et à première vue, ce mode est aussi intéressant qu’il y paraît.

Deux modes de navigation pour habiller Waze pour Halloween

Le mode zombie indique essentiellement que les utilisateurs peuvent choisir entre deux modes de navigation lors de l’utilisation de l’application. L’un d’eux est un survivant, qui guidera l’utilisateur pour échapper à la menace des morts-vivants.

D’un autre côté, si vous vous sentez plus à l’aise de vous aligner avec les morts-vivants, vous pouvez vous faire guider par un seul. L’expérience est complétée par l’application qui modifie la flèche de navigation du Zombieombile.

Comme si cela ne suffisait pas, pour finir « d’habiller » Waze, nous trouvons des icônes thématiques pour les voitures que nous trouverons sur notre chemin. Le mode est activé via le menu « Mon Waze » de l’application, après avoir appuyé sur la bannière « conduire avec des zombies ». Et, bien sûr, la navigation avec voix thématique est disponible en français.

Si ce mode semble être une façon amusante de célébrer Halloween sur ton Android, n’oublie pas que tu peux personnaliser ton téléphone pour s’adapter davantage à l’esprit festif de ces dates. Par exemple, télécharger ces fonds d’écran pour que votre smartphone donne une véritable terreur.

Il convient de rappeler que Google a déjà lancé des expériences similaires pour commémorer Halloween. Par exemple, cette expérience de réalité augmentée nous a permis de voir des fantômes et autres êtres surnaturels sur les écrans de nos téléphones.