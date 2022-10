L’un des Galaxy A les plus vendus de Samsung reçoit une mise à jour de sécurité majeure

Le Samsung Galaxy A53 5G est déjà mis à jour avec le correctif de sécurité d’octobre 2022.

Samsung continue de déployer la mise à jour Android d’Octobre sur tous les téléphones de son catalogue, aussi bien haut de gamme que milieu de gamme.Ainsi, à cette occasion, c’était au tour de l’un de ses Galaxy A les plus vendus, le Samsung Galaxy A53. 5G.

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, cette mise à jour atteint le Samsung Galaxy A53 5G dans plusieurs pays européens et au cours des prochains jours, elle devrait être disponible dans le reste des régions du monde.

La mise à jour Android d’octobre atteint le Samsung Galaxy A53 5G

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre 2022 sur les téléphones Galaxy A53 5G en Italie, en France, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, en Slovénie, en Croatie, en Serbie, en Pologne, en République tchèque, en Pologne, en Autriche et en Suisse avec la dernière version du micrologiciel. .

Cette nouvelle mise à jour inclut le correctif de sécurité d’octobre 2022, qui corrige plus de 50 vulnérabilités de sécurité différentes, dont certaines permettaient un accès non autorisé aux numéros de série des terminaux, au contenu sécurisé de la mémoire et aux informations d’appel, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore les performances de l’appareil et la stabilité.

Si vous avez un Samsung Galaxy A53 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Ce Samsung Galaxy haut de gamme d’il y a deux ans est mis à jour avec le correctif de sécurité d’octobre

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le correctif de sécurité Android le plus récent.