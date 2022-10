Les meilleurs téléphones Sony à acheter en 2022

Dans ce guide, nous sélectionnons les meilleurs téléphones du catalogue Sony que vous pouvez actuellement acheter, du haut de gamme au moins cher.

La popularité de Sony en tant que fabricant de téléphones mobiles a considérablement diminué ces dernières années, mais cela n’empêche pas certains des meilleurs téléphones mobiles du marché de continuer à porter leur signature. Le catalogue de la marque japonaise est petit, mais malgré tout, sélectionner le modèle qui vous convient le mieux peut s’avérer compliqué. Pour vous aider, nous sélectionnons dans ce guide les meilleurs mobiles Sony que vous pourrez acheter en 2022.

Les terminaux de l’entreprise se caractérisent par un design compact, étant principalement haut de gamme et axés sur la création et la consommation de contenu multimédia. De plus, ils misent également sur les processeurs les plus puissants du marché, ce qui garantit des performances élevées. Sans plus tarder, découvrons les smartphones Sony les plus remarquables.

Les meilleurs téléphones Sony

Contrairement à des constructeurs comme Xiaomi, Sony s’engage à lancer chaque année un petit nombre de mobiles sur le marché. Par conséquent, si nous analysons son catalogue, nous trouvons peu de modèles parmi lesquels choisir, mais tous avec des spécifications plus qu’intéressantes. Voici les meilleurs téléphones Sony du moment :

Sony Xperia 1 IV

Le Sony Xperia 1 IV est l’un des meilleurs smartphones Sony actuellement. Tout d’abord, il faut savoir qu’il s’agit d’un téléphone particulièrement compact, avec une épaisseur de 8,2 millimètres et un poids de seulement 185 grammes. La haute qualité est son écran OLED CinemaWide de 6,5 pouces, avec une résolution HDR 4K (3840 x 1644 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un écran qui a l’air spectaculaire.

Le processeur qui fournit la puissance dans ce terminal est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui peut effectuer n’importe quelle tâche avec une grande facilité. Lors de l’utilisation de ce Sony Xperia 1 IV, la sensation de fluidité est toujours présente. Il est disponible en une seule version avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et Android 12 comme système d’exploitation.

La grande force de ce smartphone est son système photographique, avec quatre caméras au total. À l’arrière, il est équipé d’un objectif principal de 12 MP, d’un ultra grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP, tandis que la seule caméra frontale est également de 12 MP. Il existe de nombreuses options que ce mobile vous offre en termes de photographie et de vidéo, il agit comme un appareil photo professionnel.

La touche finale est apportée par la batterie de 5 000 mAh, qui ne souffre pas pour atteindre la journée d’autonomie. Il prend en charge une charge rapide de 30 W, mais le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. Ce Sony Xperia 1 IV a un prix de vente conseillé de 1 399 euros et vous pouvez l’acheter dans des magasins comme Amazon et El Corte Inglés.

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 5IV

Parmi les meilleurs mobiles Sony figure également le Sony Xperia 5 IV, un terminal encore plus léger que son grand frère. Il conserve une épaisseur de 8,2 millimètres, mais ne pèse que 172 grammes. De plus, il a un dos mat parfait pour éviter les traces de doigts. Là encore, la firme propose un écran d’excellente qualité. Il s’agit d’un panneau OLED de 6,1 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le châssis fonctionne le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui offre des performances exceptionnelles quelle que soit l’application que vous devez exécuter. La seule configuration de mémoire disponible est de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, bien que cela puisse être étendu jusqu’à 1 To avec une carte microSD. De plus, le système d’exploitation est Android 12.

Le Sony Xperia 5 IV est une véritable merveille en termes de photographie et de vidéo.

Ce n’est pas une surprise d’apprendre que le Sony Xperia 5 IV brille de sa propre lumière dans la section photographique. Là encore, on retrouve une caméra principale de 12 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP à l’arrière, ainsi qu’une caméra frontale de 12 MP. Le capteur arrière n’a pas d’importance, avec chacun d’eux, vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K.

Quant à la batterie, elle a une capacité de 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 30 W. Malheureusement, le chargeur n’est pas inclus, vous devrez donc en utiliser un que vous possédez déjà ou en acheter un nouveau séparément. Le Sony Xperia 5 IV a un prix de vente conseillé de 1 049 euros et vous pouvez l’acheter sur Amazon.

Sony Xperia 5IV

Sony Xperia 10 IV

Le Sony Xperia 10 IV est un mobile milieu de gamme qui se distingue également pour être l’un des Sony les moins chers. Il est extrêmement léger, il ne pèse que 161 grammes, vous ne remarquerez donc même pas que vous l’avez en main. Bien qu’il soit plus abordable, l’écran OLED de 6 pouces, la résolution Full HD + et le format habituel 21: 9 ne manquent pas. De plus, il conserve également le lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit.

La puissance est fournie par le processeur Qualcomm Snapdragon 695, avec connectivité 5G, qui peut effectuer les tâches les plus quotidiennes sans complications. Il est accompagné de 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et Android 12 comme système d’exploitation. Si vous le souhaitez, vous pouvez étendre la mémoire jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Ce terminal embarque également trois caméras à l’arrière : 12 MP principal, 16 MP ultra grand angle et 16 MP téléobjectif. De plus, à l’avant, il équipe un objectif de 8 MP. Bien qu’il soit moins cher, il continue de briller dans la section photographique. Quant à l’autonomie, il dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui complètera facilement une journée d’utilisation.

Le Sony Xperia 10 IV a un prix de vente recommandé de 499 euros et est en vente chez les principaux distributeurs, tels qu’Amazon et El Corte Inglés, où il peut figurer dans l’offre occasionnelle.

Sony Xperia 10 IV

Quel est le meilleur mobile Sony ?

Le meilleur mobile Sony est actuellement le Sony Xperia 1 IV, car il possède la fiche technique avec les spécifications les plus avancées de tout le catalogue. Pour en citer quelques-uns, nous pouvons souligner l’écran OLED avec une résolution 4K, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et les 12 Go de RAM.

Sony Xperia 1 IV

Le Sony Xperia 1 III est un mobile axé sur la création et la consommation de contenu multimédia, tâches qu’il remplit avec de très bonnes notes. Bien sûr, ses spécifications avancées se reflètent dans son prix : 1 399,90 euros.

