Apple prévoit de copier la meilleure fonction de la Google Pixel Tablet dans son prochain iPad

La station de charge avec haut-parleur de la tablette Google Pixel pourrait bientôt arriver sur l’iPad.

Google a profité de son événement matériel annuel qui s’est tenu début octobre pour partager plus de détails sur la Pixel Tablet, sa nouvelle tablette Android avec un processeur Tensor G2, qui arrivera sur le marché à un moment donné en 2022. L’un des aspects différentiels de cette tablette , est dans l’inclusion d’une base de chargement avec haut-parleur intégré, qui sert à transformer la tablette en un écran intelligent dans le style de ceux de la série Google Nest Hub.

Beaucoup ont considéré cela comme une excellente idée, car dans la plupart des cas, les tablettes passent une bonne partie de la journée sans être utilisées, et cette base de chargement peut servir à donner à l’appareil une utilisation supplémentaire lorsqu’il n’est pas utilisé activement.

L’idée, en fait, semble si bonne que même Apple semble vouloir la copier.

Le prochain iPad aura une base de chargement dans le style de la tablette Pixel, selon Bloomberg

Le dernier rapport de Bloomberg suggère que la prochaine génération d’iPad Pro arrivera dans quelques jours, avec un processeur Apple M2 à l’intérieur. Au-delà, les nouveaux modèles conserveront le même design que les générations précédentes.

Ce qui est vraiment frappant, ce sont les indices que Bloomberg laisse tomber sur les nouvelles qui atteindront l’iPad en 2023. Et, selon la source, ceux de Cupertino prévoient de lancer un dock qui permettra de transformer la tablette en un écran intelligent pour home, à partir duquel vous pouvez facilement contrôler les appareils de l’écosystème de la maison connectée d’Apple.

Auparavant, il avait déjà été dit qu’Apple pourrait lancer une version du HomePod avec un écran intégré. Cependant, les rumeurs les plus récentes indiquent que l’entreprise pourrait choisir de vendre un accessoire séparément, à la manière de ce que Google va faire avec sa Pixel Tablet.

Pour le moment, on ne sait pas quelle sera la stratégie qu’Apple décidera de suivre une fois qu’elle aura décidé d’officialiser sa nouvelle génération de tablettes. Si une chose est claire, c’est qu’Apple et Google recherchent tous les moyens possibles pour se faufiler dans les maisons de plus en plus de familles.