Ce sont les 4 téléphones sans jeu les plus puissants que vous puissiez acheter en ce moment

Ce sont les téléphones Android sans jeu les plus puissants du moment, selon AnTuTu.

Comme à son habitude au début de chaque mois, AnTuTu, la société de benchmarking d’origine chinoise, publie un classement avec les 10 mobiles Android les plus puissants du moment dans chacune des trois grandes catégories de smartphones : flagships, milieu de gamme-premium et gamme moyen-bas.

Normalement, les mobiles gaming dominent la liste des flagships les plus puissants du marché AnTuTu, mais parmi les 10 terminaux qui composent le classement correspondant à septembre 2022, on retrouve 4 mobiles non gaming, que nous détaillerons plus bas.

Xiaomi 12 Pro

Le premier terminal non-gaming présent dans le classement des dix smartphones les plus puissants au monde aujourd’hui est le Xiaomi 12 Pro, un appareil qui se distingue par l’un des processeurs premium Qualcomm les plus récents, un Snapdragon 8 Gen 1 qui est accompagné de 12 Go de RAM de type LPDDR5X et de 256 Go de stockage interne de type UFS 3.1 et d’un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et d’un télémacro de 5 mégapixels capteur.

Xiaomi 12 Pro 12/256 GoXiaomi 12 Pro 12/256 Go

Samsung Galaxy Z Fold4

Un autre des mobiles non gaming les plus puissants du moment est le Samsung Galaxy Z Fold4, un smartphone pliable qui est arrivé sur le marché il y a à peine quelques mois.

Le quatrième téléphone mobile de type livre pliable de Samsung est équipé du chipset le plus puissant de Qualcomm à ce jour, un Snapdragon 8+ Gen 1 qui est fabriqué en 4 nanomètres et a une vitesse maximale de 3,2 GHz, ce qui représente une augmentation des performances de 10% par rapport au la génération précédente.

De plus, le Galaxy Z Fold 4 se distingue également par son système de caméra arrière où le protagoniste principal est un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1,8 et une batterie de 4 400 mAh avec charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W et marche arrière. chargement sans fil.

Samsung Galaxy Z Fold4 12/256 GoSamsung Galaxy Z Fold4 12/256 Go

Motorola Edge 30 Pro

Le Motorola Edge 30 Pro est un autre des terminaux haut de gamme les plus puissants du moment et, comme le Xiaomi 12 Pro, il dispose du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage interne de type UFS 3.1.

Ce fleuron de Motorola est également équipé d’un triple module caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’une batterie de 4 800 mAh à charge rapide de 68 W et avec charge sans fil 15W.

Motorola Edge 30 Pro 12/256 Go

vivant X80

Le vivo X80 est le seul terminal de cette liste à ne pas disposer d’un processeur de la firme américaine Qualcomm, puisqu’il s’est engagé sur le MediaTek Dimensity 9000, un chipset fabriqué en 4 nanomètres qui s’accompagne du GPU Mali G-710, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

En ce qui concerne les autres caractéristiques du vivo X80, il faut souligner qu’il dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels à l’arrière, d’un appareil photo selfie de 32 mégapixels et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 80 W.

Vivo X80 12/256 Go

