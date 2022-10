5 erreurs que vous commettez encore lors de l’achat d’un nouveau mobile

Avant d’acheter un nouveau mobile, essayez d’éviter ces erreurs courantes afin de ne pas regretter votre choix au bout d’un moment.

L’achat d’un nouveau téléphone mobile est un processus compliqué avec de nombreux détails à prendre en compte : prix, design, caméras, écran, processeur, batterie… Il y a tellement d’aspects qui influencent le succès de l’achat qu’il est possible que vous fassiez une erreur lors de l’achat d’un nouveau smartphone. Pour que le choix soit parfait et que vous ne le regrettiez pas au bout d’un moment, nous vous expliquons dans cet article quelles erreurs vous faites encore lors de l’achat d’un mobile.

Ces erreurs proviennent du fait de ne pas prendre en compte des détails tels que le poids du terminal, de ne pas regarder les prix précédents du modèle ou de ne pas sortir de sa zone de confort pour miser sur des smartphones d’autres marques. Il est important que vous analysiez tous ces aspects, car un mobile est un appareil coûteux dont l’achat implique un investissement important. Heureusement, les erreurs dont nous parlons ont une solution simple, surtout si vous tenez compte des informations que nous vous donnons ci-dessous.

Ne faites pas confiance aux autres marques

À de nombreuses reprises, nous préférons acheter un mobile de notre marque de confiance et ne pas chercher plus loin. Cela nous limite beaucoup lorsqu’il s’agit d’avoir des alternatives, car cela nous oblige uniquement à regarder le catalogue du fabricant auquel vous accordez une priorité totale. Par exemple, si vous avez toujours eu des mobiles Samsung, vous ne voudrez peut-être pas essayer d’autres smartphones de marque.

C’est quelque chose que vous pourriez regretter à l’avenir, car sur le marché, il existe de nombreux fabricants auxquels vous pouvez faire confiance : OPPO, Motorola, Xiaomi, realme, OnePlus… Ils ont tous des catalogues très variés et vous y trouverez peut-être un mobile qui convient le mieux à ce que vous recherchez, même à un meilleur prix que votre marque de confiance.

Ne pas tenir compte des dimensions et du poids du mobile

Une autre erreur courante est de ne pas tenir compte de l’importance des dimensions et du poids du terminal. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un appareil que vous tiendrez dans vos mains pendant plusieurs heures chaque jour, il est donc particulièrement important qu’il soit confortable. Comme on dit, ce sont deux aspects que l’on néglige normalement, ce qui nous amène à avoir affaire à un mobile qui n’est pas agréable à utiliser.

L’erreur peut être dans les deux sens : que le mobile soit trop fin et léger, ou qu’il semble inconfortable en raison de sa grande taille et de sa lourdeur. Avant de choisir un modèle, gardez à l’esprit qu’environ 8,5 millimètres d’épaisseur et un poids de 190 à 195 grammes est la norme. Si vous souhaitez un mobile fin et léger, vous pouvez découvrir les meilleurs mobiles fins et légers que vous pouvez acheter.

Ne pas accorder l’importance qu’il mérite au rangement

La chose la plus courante est que votre nouveau mobile vous accompagnera pendant quelques années, il est donc essentiel que vous accordiez l’importance qu’il mérite au stockage. La chose la plus recommandée est que vous optiez pour le modèle avec 128 Go de mémoire interne, même si cela indique investir un peu plus d’argent. Cet espace ne vous manquera peut-être pas au cours des premières semaines, mais vous le manquerez lorsque vous l’utiliserez depuis quelques mois.

Les applications prennent de plus en plus de place et les photos obtenues par les appareils photo sont plus volumineuses, donc le stockage interne commencera à s’épuiser au bout d’un court laps de temps si vous optez pour un mobile de 32 Go ou 64 Go. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’avertissements d’espace insuffisant ou ralentir les performances du téléphone, un smartphone de 128 Go est un achat sûr. Si cela ne vous dérange pas d’investir un peu plus d’argent, vous pouvez même miser sur un mobile avec plus de stockage interne.

Ne regardez pas l’historique des prix

Acheter le mobile dans le premier magasin que vous trouvez n’est jamais une bonne idée si vous voulez chercher votre argent. Le plus conseillé est de regarder le même modèle dans plusieurs magasins pour comparer, et même d’utiliser des outils qui vous informent sur l’historique des prix du terminal. Par exemple, pour Amazon, vous pouvez utiliser El Camelizer, une extension pour Google Chrome qui vous montre les différents prix que le mobile a eu depuis sa sortie.

De cette façon, vous pourrez savoir si le prix qu’il a actuellement est le prix habituel, s’il est fort probable qu’il baisse à nouveau dans un avenir immédiat ou si vous devez profiter du prix actuel car c’est une bonne affaire. . Si vous n’êtes pas pressé d’acheter le mobile, il est préférable d’attendre quelques jours jusqu’à ce que vous trouviez le meilleur prix, vous pourrez ainsi économiser une bonne somme d’euros.

N’investissez pas un peu plus d’argent

Nous essayons tous de faire des économies lors de l’achat d’un nouveau téléphone, mais parfois nous limitons trop notre budget, ce qui nous amène à regretter de ne pas avoir investi un peu plus au bout de quelques jours. Par exemple, pour en revenir au problème de stockage, dans de nombreux cas, la différence entre le modèle 64 Go et le modèle 128 Go n’est que de quelques euros. C’est alors qu’il vaut la peine de dépenser un peu plus pour une meilleure expérience à long terme.

C’est essentiellement basé là-dessus, sur un effort économique (quand c’est possible, bien sûr) pour obtenir une expérience de qualité pendant quelques années. Si vous évitez les erreurs comme celle-ci, vous profiterez tranquillement de votre mobile sans aucun regret dans le choix.