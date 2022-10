8 sites Web pour transformer des photos en dessins gratuitement

Passez facilement de la photo à l’art avec cette liste de sites Web pour transformer des photos en dessins.

Actuellement, il existe plusieurs outils en ligne pour améliorer, modifier ou déformer vos photos gratuitement. Mais saviez-vous que vous pouvez transformer une simple photographie en caricature ?

C’est vrai, il existe des sites Web qui peuvent vous aider à convertir gratuitement des photos en dessins. Ils ont été conçus pour ceux qui ne savent pas utiliser des plateformes comme Photoshop ou PhotoScape et qui recherchent des résultats rapides.

Ci-dessous, vous pouvez voir les meilleurs sites Web pour convertir gratuitement des photos en dessins. Ils ont tous différents styles de personnalisation et sont faciles à utiliser.

L’un des sites Web les plus polyvalents pour personnaliser et éditer des photos est Pho.to. C’est un portail très complet qui comprend des catégories très intéressantes.

Ce portail Web a été conçu pour faire tout le travail à votre place. Ainsi, en quelques clics seulement, vous obtiendrez des résultats de niveau professionnel. Il a plus de 5 catégories d’édition de photos et chacune d’elles est pleine de modèles et d’outils d’édition.

Et si vous voulez transformer une photo en dessin, il vous suffit de sélectionner l’option Caricatures, recherchez l’option « Télécharger une photo » et choisissez la photo de votre choix. Une fois l’image chargée, elle commencera à faire son travail automatiquement, montrant le résultat final et, bien sûr, elle vous donnera la possibilité de télécharger l’image caricaturée.

AnyMaking

AnyMaking est un autre site Web à considérer si vous souhaitez transformer vos photos en beaux dessins. Cette page Web a un design minimaliste et chacune des options est accompagnée d’une image allusive.

En même temps, il présente un éditeur de photos assez simple où vous pourrez effectuer des travaux très rapides. Il dispose également d’un large catalogue d’effets à ajouter à votre image.

loonappix

LoonApix depuis sa création a été le favori de nombreux utilisateurs en raison de sa capacité à éditer et personnaliser des photos ou n’importe quelle image.

Sa plateforme est extrêmement intuitive et malgré sa conception quelque peu dépassée, ses fonctionnalités sont optimales, rapides et efficaces. Il intègre 6 catégories différentes et chacune d’elles regorge de modèles pour l’édition.

Pour convertir vos images en dessins, vous devez entrer dans la catégorie « Photo Art », dans cette section, vous aurez le choix entre un large éventail d’options, cliquez sur l’option de votre choix, puis recherchez l’option « Choisir une photo ». Une fois l’image chargée, elle commencera à appliquer l’effet que vous avez sélectionné et c’est tout.

picjoke.net

PicJoke.Net propose une grande variété de modèles, de filtres et d’effets spéciaux, qui sont organisés par date pour une meilleure organisation. De plus, le nombre de styles et de thèmes que vous pouvez obtenir sur le Web dépasse actuellement les 200.

Une fois que vous avez pleinement exploré chacun des thèmes, cliquez sur l’un d’eux, puis sélectionnez un design intéressant. Et comme sur d’autres sites Web, vous devez charger l’image, rechercher l’option « Créer des images » et attendre quelques secondes pour voir les résultats.

effets photo

Photoeffects est une page Web pour personnaliser des images en peu de temps, vous pouvez également créer des photomontages en utilisant les personnages les plus populaires, créer des cartes d’anniversaire personnalisées et même choisir parmi une large gamme de cadres photo.

Chacune des catégories a son propre didacticiel illustratif où vous pouvez apprendre à utiliser les outils sélectionnés sous une interface très intuitive.

Edit.Catoonize

Edit.Catoonize est l’un des sites Web les plus modernes de la liste avec lequel vous pouvez transformer vos photos en dessins gratuitement. Son apparence est similaire aux meilleurs portails de design qui existent, et comme d’autres sites Web, vous devrez télécharger une image depuis votre ordinateur ou synchroniser votre compte avec Google Drive pour avoir de bons résultats.

Une fois l’image entièrement chargée, le Web affichera les outils d’édition et vous pourrez même ajouter du texte et des filtres, modifier l’éclairage, équilibrer les couleurs, recadrer, ajouter des stickers, etc.

Photokako

Photokako est un autre des meilleurs sites Web très populaires pour convertir gratuitement des photos en dessins. Il a une apparence un peu démodée, mais il tient ses promesses et sa vitesse de travail est supérieure à la moyenne. Ce qui a rendu ce site Web si populaire, ce sont ses styles orientaux, en particulier du Japon.

Un autre point notable est ses plus de 600 catégories différentes, et lors de la sélection de l’une d’entre elles, il affichera un aperçu des résultats possibles. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir un fichier », recherchez l’image et attendez que le Web fasse son travail.

PhotoFunia

PhotoFunia a un design minimaliste et sa navigation est agréable et facile. Il comporte 23 catégories et chacune d’elles affiche le nombre total de styles disponibles.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à choisir le filtre de votre choix, charger l’image que vous allez personnaliser et il affichera immédiatement une option pour recadrer l’image. Après cela, vous devrez cliquer sur l’option « Continuer » et attendre quelques secondes pour que l’algorithme commence à fonctionner.

PhotoFunia