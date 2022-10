Je les ai essayés et c’est de la bombe : des écouteurs avec suppression du bruit et 30 heures d’autonomie

Realme montre depuis un certain temps que sa section son n’a rien à envier à d’autres qui coûtent deux fois plus cher.

Nous avons déjà laissé derrière nous Amazon Prime Day (pour la deuxième fois cette année), mais il existe des produits qui, même s’ils ne maintiennent pas l’offre, restent une option d’achat très intéressante. Aujourd’hui, je veux recommander le realme Buds Air 3, des écouteurs sans fil qui sonnent vraiment bien et que vous n’avez à envier à personne pour avoir un prix bas, 59,99 euros.

Et c’est que, si vous recherchez des écouteurs totalement sans fil et que vous aviez un budget inférieur à 100 euros, ceux-ci à moins de 60 euros sont la meilleure option aujourd’hui, ni Xiaomi ni aucun autre fabricant. En ce moment, realme a ce grand modèle, ainsi que le realme Buds Air 3 Neo pour 40 euros, qui se démarquent dans le segment du son portable de haute qualité.

Obtenez ma recommandation sur les écouteurs sans fil

Il a beaucoup plu depuis le premier realme Buds Air. Cette troisième version a considérablement amélioré de nombreux aspects de la 1ère et de la 2ème génération pour une plus grande satisfaction des utilisateurs. L’autonomie a augmenté, le son s’est amélioré en général et le design est quelque chose de spectaculaire qui tient comme un gant dans n’importe quelle oreille.

Les realme Buds Air 3 intègrent des haut-parleurs de 10 mm, ce qui permet d’obtenir un son beaucoup plus large, plus naturel et défini. Nous remarquerons les différentes fréquences, en particulier dans la musique, et dans les films/séries, nous entendrons des sons provenant de différents angles, ce qui permet une immersion plus efficace. Et en cas d’urgence, nous avons un contrôle tactile sur la surface de ces écouteurs, pour augmenter / diminuer le volume, sauter des chansons, mettre en pause et activer le mode annulation du bruit ou transparence.

La durée de vie de la batterie de ces écouteurs est VRAIMENT fabuleuse.

La tâche en suspens de tout fabricant d’écouteurs sans fil est leur autonomie. En ce sens, realme a travaillé dix fois pour atteindre une autonomie totale de 30 heures avec le boîtier de charge (le boîtier est chargé par USB-C, le nouveau et futur standard de l’industrie). Seuls les écouteurs, avec une charge complète, sont capables de nous donner jusqu’à 7 heures (il tombe à 5,5 heures avec la suppression du bruit activée). De plus, nous pouvons tirer sa charge rapide, avec seulement 10 minutes de charge, nous aurons 100 minutes d’utilisation supplémentaires (presque 2 heures).

Ils intègrent un puissant système d’annulation du bruit qui le réduit jusqu’à 42 dB. Dans chaque casque, nous avons 2 microphones qui permettent, en plus de la réduction du bruit, une capture plus fidèle et efficace de notre voix pendant les appels. Nous les avons testés dans une situation très venteuse, et il semble que la personne à qui nous parlions au téléphone n’ait ressenti ce vent à aucun moment.

➡️ Realme Buds Air 3

Bien sûr, si vous envisagiez de vous procurer de nouveaux écouteurs sans fil, avec une autonomie d’une semaine d’utilisation régulière, de les emmener en voyage et de ne pas les sentir dans vos oreilles pendant la journée pour leur confort, ces realme Buds Air 3 sont parfaits pour vous, et ils coûtent moins de 60 euros.

