Les 7 meilleures applications pour mesurer les décibels et le niveau de bruit

Voulez-vous savoir combien de décibels ce son gênant que vous entendez mesure ? Jetez un œil à ces applications pour mesurer le niveau de bruit depuis Android.

La pollution sonore est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens ne sont pas productifs au travail, et si le problème n’est pas résolu à temps, il peut causer des dommages irréversibles : maux de tête, augmentation de la pression artérielle et même crises cardiaques.

Heureusement, il existe des outils de poche assez bon marché capables de détecter le niveau de bruit dans l’environnement. Ensuite, nous vous dirons quelles sont les 7 meilleures applications pour mesurer les décibels depuis Android.

Meilleures applications pour mesurer le niveau de bruit depuis Android

Sound Meter

Sonomètre (Sound Meter)

Medidor de sonido y detector

Sound Analyzer App

Sound Meter Pro

Sound Meter – Decibel & SPL

Décibel – Sonomètre à seuil

Ce sont les meilleures applications disponibles pour les téléphones Android capables de mesurer les décibels. Et bien qu’ils soient très utiles et pratiques, ils sont limités ou configurés pour résister à une certaine quantité d’ondes sonores.

Sound Meter est une application assez connue pour sa praticité et sa simplicité. Cet outil présente une interface minimaliste et intuitive et sa configuration est simple et rapide.

Pour l’utiliser, il vous suffit de connecter le microphone au port jack dont disposent la plupart des téléphones portables, et si votre appareil ne dispose pas de ce port, vous pouvez utiliser un adaptateur USB-C.

Une fois que vous avez configuré le système, il affichera le spectre avec les enregistrements et les niveaux de bruit. À la fin du test, l’application affichera 3 résultats, le niveau de bruit le plus bas, le niveau de bruit le plus élevé et la moyenne des deux.

Il dispose également d’un tableau où vous pouvez comparer le niveau de bruit par rapport au son généré par les motos, les centrales électriques, les conversations et plus encore.

Sonomètre (Sound Meter) se distingue par sa grande précision dans les scénarios très bruyants. Il dispose d’une série de fonctionnalités très intéressantes sous une interface agréable et confortable. Il comprend un manomètre qui indique les décibels détectés et une référence commune au son.

Comme prévu, vous pourrez voir le son minimum détecté, le volume le plus fort et la moyenne. Et ce n’est pas tout, puisque l’application enregistrera un graphique avec les points bas et hauts du son et vous pourrez même calibrer le capteur en fonction de l’appareil mobile dont vous disposez.

Sonomètre et détecteur est d’une grande aide pour détecter avec précision le bruit que vous avez dans votre appartement, bureau, université ou dans le lieu de votre choix.

Comme les autres détecteurs, il a le niveau de bruit minimum, maximum et moyen détecté en temps réel. Les décibels sont affichés sur le manomètre et sur le graphique de référence, vous pouvez également revoir les mesures précédentes grâce à leur historique.

Grâce à ses paramètres, vous pourrez le calibrer, définir une limite maximale de décibels et changer le thème visuel du compteur.

Si vous souhaitez utiliser votre téléphone comme sonomètre professionnel, consultez l’application Sound Analyzer. Cette application comprend des fonctionnalités utiles pour afficher un résultat précis pour chacune de vos lectures.

Grâce à sa technologie, il est capable de mesurer le bruit dans différentes variations, telles que le son SLM, l’audio en temps réel RTA, et identifie le bruit environnemental en dB décibels.

Il s’agit d’une application destinée aux personnes ayant un peu plus de connaissances sur le son et ses niveaux. Pour couronner le tout, il est capable de mesurer des pondérations de fréquence plates, des pondérations temporelles rapides et lentes, le niveau sonore continu pondéré LAeq, et plus encore.

Sound Meter Pro présente un algorithme de niveau de pression acoustique capable d’utiliser le microphone intégré du mobile pour analyser le volume de bruit en décibels, montrant dans ses résultats une référence quotidienne du bruit capturé.

De plus, il intègre un nouveau vibromètre, qui utilise un capteur d’accélération pour mesurer une forte vibration ou un tremblement de terre. Son interface est assez simple avec des couleurs monochromes et des détails colorés similaires au baromètre.

Sound Meter – Decibel & SPL est l’une des meilleures applications pour mesurer les décibels et le niveau de bruit sans dépenser d’argent pour des sonomètres professionnels. Avec cet outil, vous pourrez détecter la pression acoustique à travers le microphone intégré au mobile.

De plus, l’application propose une large plage de mesure et des fonctions minimum, maximum et moyenne. L’un de ses attraits est sa section visuelle, car elle présente une grande variété de thèmes de sonomètres très élégants et sophistiqués.

Decibel intègre une interface moderne et est capable de mesurer très précisément le bruit ambiant en décibels grâce au microphone du mobile.

Avec cet outil, vous pourrez voir en temps réel les décibels captés et, en fonction du bruit mesuré, il pourra afficher une référence pour chaque type d’environnement. De plus, il intègre un graphique en temps réel pour les sons entre 10dB et 120dB.