Apple travaillerait sur un ensemble d’accessoires d’accueil pour iPad pour la sortie de 2023

Bloomberg Le journaliste Mark Gurman a rendu compte samedi de nouveaux modèles d’iPad à venir ce mois-ci, en plus d’une nouvelle génération de MacBook Pro qui devrait être introduite plus tard cette année. Cependant, le journaliste a également révélé les plans d’Apple pour lancer un nouvel accessoire d’accueil pour iPad en 2023.

Un accessoire d’accueil iPad pour la maison

Dans sa newsletter « Power On », Gurman a déclaré qu’Apple souhaitait pousser encore plus loin l’iPad en tant qu’accessoire domestique. L’année dernière, le journaliste a rapporté que la société travaillait sur une nouvelle catégorie de produits combinant les fonctionnalités Apple TV, iPad et HomePod dans un seul appareil. L’idée serait de créer quelque chose qui pourrait rivaliser avec des appareils domestiques comme Amazon Echo Show.

Alors qu’aujourd’hui Bloomberg rapport affirme qu’Apple explore toujours l’idée de combiner un iPad avec un concentrateur de haut-parleurs, il indique également que la société a maintenant une autre carte dans sa manche pour le faire.

Selon Gurman, Apple a également développé des prototypes d’accessoires d’accueil pour iPad qui offriraient une expérience similaire, mais sans avoir besoin de créer un produit qui ne peut rester qu’à un seul endroit à la maison. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent simplement connecter leur iPad à l’accessoire pour une expérience de hub domestique. Cela fonctionnerait de manière assez similaire à la station d’accueil pour haut-parleurs de chargement récemment introduite par Google pour la tablette Pixel.

Étant donné que la création de nouveaux produits à partir de zéro peut prendre très longtemps, l’iPad pourrait être le meilleur pari de l’entreprise pour « faire du bruit dans l’espace de la maison intelligente », ajoute le rapport. Le journaliste a appris de sources que le nouvel accessoire pourrait être introduit « dès 2023 ».

Une stratégie domestique forte pour concurrencer Amazon

Amazon est connu pour proposer différents accessoires pour la maison intelligente, y compris une variété d’appareils Echo avec l’assistant virtuel Alexa intégré. Apple a Apple TV et le HomePod, qui ne sont pas vraiment un succès. En ce qui concerne le HomePod, la société a abandonné le modèle d’origine au profit du HomePod mini, plus abordable.

Le rapport de Gurman note qu’Apple travaille toujours sur un nouveau modèle de HomePod plus grand que la version mini. Plus tôt cette année, Netcost-security.fr trouvé des références à un modèle HomePod inédit dans le code bêta d’iOS 16, ce qui corrobore ces rumeurs.

Tout cela combiné à l’idée d’un accessoire de hub domestique plus le HomeKit et le lancement de la norme Matter montrent qu’Apple veut vraiment avoir une stratégie de produits domestiques solide pour concurrencer Amazon, Google et d’autres entreprises.

