Tout ce que l’on sait sur le POCO F5: compilation de rumeurs et de fuites

On en sait de plus en plus sur le POCO F5, le futur mobile haut de gamme du constructeur chinois. Découvrez toutes les fuites à ce jour.

Nous avons encore du chemin à faire pour l’avoir entre les mains, mais on sent déjà que le POCO F5 va se placer directement parmi les meilleurs mobiles POCO, et aussi parmi les meilleurs mobiles du marché. Parce que? Car on connaît déjà beaucoup d’informations sur le futur mobile haut de gamme de la firme grâce aux leaks publiés à ce jour. Par exemple, il semble que POCO abandonnera le processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G des dernières éditions pour faire le saut vers la puissance maximale d’Android.

Des rumeurs et des fuites sur le POCO F5 suggèrent également que le fabricant chinois pourrait oser inclure la recharge sans fil pour la première fois. Soyez prudent, car il semble que nous ayons déjà une date de sortie possible, ce qui expliquerait également le système d’exploitation avec lequel le smartphone arrivera. Ci-dessous, nous recueillons toutes les informations divulguées que nous connaissons sur le futur POCO F5.

Rumeurs et fuites du futur POCO F5

Selon les informations de Xiaomiui, le numéro de modèle du POCO F5 est « M11A », le nom de code est Mondrian, et il arrivera d’abord en Chine sous le nom de Redmi K60. Il remplacera le POCO F4, un modèle avec lequel POCO a opté pour une ligne continue pour continuer à marcher sur la voie du succès. En fait, il avait le même processeur que le POCO F3, le Qualcomm Snapdragon 870 avec connectivité 5G.

Cette ligne continue semble disparaître avec le POCO F5, puisque les fuites prévoient que son cerveau sera le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la puce la plus puissante actuellement sur Android. En voyant cette fonctionnalité, on peut s’attendre à des performances très, très poussées de la part du futur terminal. Le grand engagement de la marque se reflète également dans le fait que ce POCO F5 sera le premier de son catalogue européen à s’équiper d’un écran avec une résolution 2K (1440×3200 pixels), selon les fuites. Bien sûr, ce sera un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, en plus d’une luminosité maximale de 1 000 nits.

Pour le moment, nous ne savons pas à quoi ressemblera la section photographique, mais nous savons à quoi ressemblera la fiche technique en termes de batterie. Compte tenu des informations du leaker Digital Chat Station sur Weibo, le POCO F5 disposera d’une batterie de 5 500 mAh, soit une capacité de 1 000 mAh par rapport au modèle précédent. Compte tenu de cette immense capacité, on peut imaginer que le smartphone ne souffrira pas pour arriver en fin de journée avec de l’énergie. Au lieu de cela, POCO n’a pas voulu risquer d’améliorer la charge rapide, qui restera à 67W. Attention, la nouveauté se trouve dans la recharge sans fil 30W, ce sera la première fois qu’un mobile POCO sera compatible avec cette technologie.

Parmi les premières fuites du POCO F5, nous avons également trouvé son numéro d’identification dans la base de données IMEI, 23011311AG. Si nous l’analysons, nous trouvons ce qui suit:

« 23 » fait référence à l’année 2023.

« 01 » pointe le mois de janvier comme une éventuelle présentation ou diffusion au public.

« 75 » fait référence au numéro de modèle du POCO F5, M11A selon la source.

« G » fait référence à l’appareil lancé dans le monde entier.

Compte tenu de cela, il semble que le POCO F5 pourrait arriver sur le marché en janvier 2023, donc son système d’exploitation était déjà MIUI 14 basé sur Android 13. Bref, de ce terminal on peut s’attendre à un écran 2K, Qualcomm Snapdragon 8 brain + Gen 1 et une grande batterie de 5 500 mAh avec une charge sans fil de 30 W. Comme toujours, il faut être clair qu’il ne s’agit que de rumeurs et de fuites, la fiche technique finale pouvant varier. Et c’est qu’il reste encore quelques mois pour son lancement, il est temps d’attendre.