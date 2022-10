Qu’est-ce que Telnet et pourquoi il peut constituer un danger pour votre sécurité

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de Telnet ? Découvrez-le dans cet article.

Le nom Telnet vient de l’acronyme Réseau de télécommunication. C’est un protocole réseau qui facilite la connexion à distance entre les ordinateurs. Cela nous permet d’utiliser un PC distant, en l’utilisant comme si nous étions physiquement devant lui.

La connexion via Telnet peut se faire aussi bien sur l’intranet qu’en dehors de ce réseau. Pour en savoir un peu plus sur ce protocole, voyons à quoi il sert.

À quoi sert Telnet

À l’origine, ce système a été créé pour faciliter les tâches des personnes chargées de résoudre les problèmes pouvant survenir dans un équipement sans avoir besoin de se déplacer physiquement jusqu’à l’emplacement dudit équipement.

Cela s’est avéré très utile à l’époque, permettant d’économiser du temps et de l’argent.

Un autre des utilitaires de Telnet est la possibilité d’accéder à distance aux bases de données et aux programmes, ce qui facilite grandement le travail collaboratif en équipe où plusieurs personnes doivent avoir accès aux mêmes informations.

Avec Telnet, il est possible de se connecter à distance à un compte de messagerie Gmail ou à tout autre client directement depuis le serveur.

Il s’avère également très efficace lorsqu’il est utilisé pour configurer des serveurs, par exemple un serveur Web.

Bien que Telnet était très utile à l’époque, il a aussi ses inconvénients, nous vous en dirons plus plus tard.

Avantages et inconvénients de l’utilisation de Telnet

L’un des points positifs de Telnet est qu’il ne limite pas l’accès aux ressources système, tant que vous disposez des autorisations nécessaires pour le faire.

Précisément dans ce grand avantage, il y a aussi l’énorme inconvénient qui amène à se demander sérieusement s’il est commode ou non d’utiliser ce protocole de connexion à distance.

Pourquoi disons-nous cela Parce que Telnet ne crypte pas les connexions ou la transmission de données sur le réseau. Cela revient à dire que, si vous vous connectez à un ordinateur via une connexion Telnet, le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour y accéder parcourront le réseau en texte clair et sans aucun type de cryptage, ce qui les laisse tous servis. qui attendent de traquer une victime sur un plateau, car cela ne garantit pas que la connexion est établie entre les hôtes souhaités et n’est pas interceptée par quelqu’un.

Ces vulnérabilités dans la sécurité des données sont ce qui indique qu’aujourd’hui, presque personne n’utilise Telnet pour les connexions à distance, à la place un protocole plus sécurisé est utilisé.

Quelle est l’option la plus sûre ?

Actuellement, les connexions à distance sur Internet reposent sur le protocole SSH, acronyme de Secure Shell. SSH, comme Telnet, utilise une architecture client/serveur, mais la différence fondamentale réside dans la sécurité.

Le protocole SSH permet de crypter à la fois les connexions et la transmission de données, ce qui empêche quiconque de voir les mots de passe non cryptés.

Avantages et inconvénients de Telnet Pour Il est très polyvalent

Prend en charge n’importe quelle plate-forme

Accès illimité aux ressources Contre Trafic de données non crypté

Facilement accessible par les pirates

Ne prend pas en charge tous les serveurs conclusion À ses débuts, Telnet s’est avéré être un outil précieux en raison de sa praticité et de sa simplicité. Actuellement, ce protocole est pratiquement inutilisable car il n’est pas compatible avec la sécurité de traitement des données exigée aujourd’hui. De nos jours, il est conseillé de jouer la sécurité et d’utiliser des connexions distantes basées sur le protocole SSH

Il est très clair que Telnet peut être utile dans certains cas, mais l’énorme risque de sécurité n’en vaut pas la peine si nous avons un appareil qui prend en charge le protocole SSH, qui garantit le cryptage de la connexion et le trafic de données.

