Pourquoi le nouveau Xiaomi Redmi A1 n’est pas le même que l’ancien Xiaomi Mi A1

À première vue, il peut sembler que le Xiaomi avec Android One et ce Redmi A1 sont très similaires, mais en réalité ce sont deux concepts très différents.

La série A de Xiaomi a été l’une des plus réussies de la firme chinoise, le Xiaomi Mi A3 étant le dernier appareil sorti sous l’égide des terminaux Android One de la firme chinoise. C’étaient des terminaux bon marché, avec des spécifications restreintes, encadrés dans la gamme moyenne inférieure.

Maintenant, il semblerait que la série ait « renaître » aux mains du Xiaomi Redmi A1, mais la vérité est que ce ne sont pas les mêmes appareils, loin de là. En fait, lorsque nous jetons un coup d’œil sous le capot, nous nous rendons compte qu’il s’agit de quelque chose de très différent.

Android Go : la principale différence

Pour ceux qui ne le savent pas, le nombre d’appareils dotés d’Android One comme système d’exploitation est de plus en plus petit. En fait, seuls les téléphones Nokia proposent cette version d’Android pur pour les téléphones non Pixel.

Android Go, bien qu’à première vue il ressemble beaucoup à Android One, il s’agit en fait d’une édition spéciale du système d’exploitation conçue pour fonctionner sur les terminaux les plus modestes. Sans surprise, les nouveaux Redmi A1 coûtent moins de 100 euros et cela devrait déjà nous donner une idée de leurs spécifications.

Android Go repose sur trois piliers fondamentaux :

Un système d’exploitation « allégé », avec des performances et un stockage optimisés pour cela.

Un ensemble de GAPPS conçu pour être plus léger et plus réactif aux besoins des utilisateurs.

Une version spéciale de Google Play qui, bien qu’elle permette de télécharger n’importe quelle application, met l’accent sur celles conçues pour Android Go.

L’activité importante de l’application est priorisée pour réduire la consommation de la batterie à long terme.

De plus, Android Go annule les autorisations des applications que nous n’ouvrons pas pendant un certain temps, les empêchant de collecter des données sur nous et réduisant également l’épuisement de la batterie.

Une expérience qui dépend à 100% de Google

Il est à noter que ceux qui décident d’acheter un Xiaomi Redmi A1 auront au moins deux mises à jour Android au minimum. Ceux-ci dépendent entièrement de Google, donc l’expérience dans cet aspect sera similaire à celle du Pixel.

Mais attention, que l’expérience soit similaire dans ce sens n’implique pas qu’elle l’est dans le reste. Il convient de rappeler que les Pixel 7 (dont vous pouvez déjà lire l’analyse) sont des appareils haut de gamme qui ont des spécifications qui dépassent de loin le Redmi A1, en plus d’avoir un support garanti plus longtemps.

Il convient également de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un appareil d’entrée de gamme livré avec une version « plafonnée » d’Android, de sorte que certaines options seront plus limitées que sur un Nokia exécutant Android One (sans parler d’un Pixel).

Il est donc clair que le Redmi A1 n’est pas comme ceux de Xiaomi avec Android One, même pas à distance. Pour ceux qui veulent quelque chose de très bon marché qui leur permette d’effectuer des tâches basiques (envoyer des messages, consulter des e-mails, surfer sur Internet, etc.), ce sera parfait. Si votre profil d’utilisateur n’est pas celui-là, il sera tout de suite trop petit pour vous.