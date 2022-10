Les 8 meilleures applications pour générer des fonds d’écran automatiques

Ce sont les meilleures applications pour que votre fond d’écran mobile change automatiquement. Entrez maintenant!

Si vous faites partie de ceux qui aiment personnaliser au maximum son téléphone, il est probable que vous ayez plusieurs fonds d’écran dans votre galerie. Cependant, il est toujours bon de varier et de sortir de la monotonie.

Dans ce cas, il existe des applications disponibles pour Android pour générer des fonds d’écran automatiques et ainsi changer constamment le style de votre appareil.

Applications pour changer le fond d’écran automatiquement

Ci-dessous, vous pouvez voir quelques applications pour générer des fonds d’écran automatiques. Ils sont originaux, dynamiques et grâce aux nouveaux processeurs et à la programmation d’applications, ils ne consomment pas beaucoup d’énergie.

Fonds d’écran Tapet

Tapet Wallpapers est l’une des applications les plus populaires pour générer automatiquement des fonds d’écran. Il a été consacré par son style particulier lors de l’affichage des fonds d’écran, car il n’affichera que des images avec la résolution exacte du mobile pour tirer le meilleur parti du panneau.

Avec cette plate-forme, vous pouvez choisir entre différents styles de conceptions telles que l’animation, la nature, le vintage, l’abstrait et plus encore. De plus, vous pouvez configurer l’application pour afficher un fond d’écran toutes les minutes, heures et jours.

GooglePlay | Fonds d’écran Tapet

Changement automatique de fond d’écran

Si vous souhaitez être mis à jour avec les derniers modèles de papier peint et les faire changer automatiquement, l’application Auto Change Wallpaper est parfaite pour vous.

Cette application se distingue par ses designs incroyables et chacun d’eux montre une qualité d’image impressionnante, de plus, l’intervalle de temps de chaque image est entièrement personnalisable.

L’une des fonctionnalités les plus appréciées par les utilisateurs est sa personnalisation étendue, car vous pouvez choisir un fond d’écran pour le verrouillage du mobile et un autre fond d’écran pour le démarrage.

GooglePlay | Changement automatique de fond d’écran

Casualis : fonds automatiques

Pour ceux qui aiment la nature et les animaux, il existe l’application Casualis : Arrière-plans automatiques. Cette application contient un grand nombre d’images de beaux animaux sauvages dans leur habitat naturel accompagnées d’une qualité d’image admirable, idéale pour les mobiles avec une haute résolution sur le panneau.

Avec Casualis, vous devrez choisir parmi une grande variété de catégories, où la grande majorité sont de vraies images. Comme dans d’autres applications, vous pouvez configurer la minuterie pour modifier les images à votre guise et vous pouvez même utiliser le widget ou simplement secouer le téléphone pour changer automatiquement le fond d’écran.

GooglePlay | Casualis : fonds automatiques

Waller : fonds d’écran et fonds d’écran HD

Le fond d’écran mobile parle beaucoup de la personnalité et de l’humeur de l’utilisateur, donc si vous voulez avoir des fonds d’écran dynamiques, il est temps de jeter un œil à cette application pour générer des fonds d’écran automatiques.

La popularité de Waller réside dans sa grande polyvalence et sa bonne résolution dans les fonds d’écran, qui s’adaptent parfaitement au panneau de chaque mobile.

GooglePlay | Waller : fonds d’écran HD et arrière-plan

fond d’écran de voiture

Auto Wallpaper est une autre des meilleures applications pour générer des fonds d’écran automatiques, et comme prévu, vous pouvez choisir parmi une grande variété de catégories pleines d’images dans la meilleure qualité visuelle.

Avec Auto Wallpaper, vous aurez la possibilité de créer vos propres fonds d’écran et de les afficher sur votre mobile. La création de ces images est assez facile, car il dispose d’un éditeur très intuitif.

De plus, vous pouvez modifier l’image de l’écran en appuyant deux fois sur l’écran et vous pouvez même configurer l’application pour qu’à chaque fois que vous verrouillez votre mobile, le fond d’écran change automatiquement.

GooglePlay | fond d’écran de voiture

Changeur de fond d’écran pour Reddit

Reddit est l’un des réseaux sociaux les plus populaires avec une très grande communauté qui télécharge chaque jour du contenu intéressant. Eh bien, avec l’application Wallpaper Changer for Reddit, vous pouvez obtenir de belles images, des mèmes amusants et des informations pertinentes sur la tendance de la plateforme pour votre mobile.

Avec cette application, vous pouvez créer différents filtres et même configurer le système pour afficher les images de certains canaux que vous suivez. Et l’une des fonctions les plus pertinentes est la possibilité d’adapter automatiquement les images au format mobile, sans avoir à déformer l’image ou à la recadrer.

GooglePlay | Changeur de fond d’écran pour Reddit

Changeur – Gestionnaire de fonds d’écran

L’une des applications les plus polyvalentes de la liste pour changer automatiquement le fond d’écran est Changer. Il a une grande communauté et est dû à son incroyable optimisation. Bref, les images ne consomment pas beaucoup de batterie et sa base de données regorge de fonds d’écran dynamiques de bonne qualité.

Ce qui a rendu cette application si populaire, c’est sa grande polyvalence, puisque vous pouvez créer autant de profils que vous le souhaitez, en vous adaptant à chacune de vos préférences personnelles. C’est-à-dire que vous pourrez créer un profil météo, qui affichera des images en fonction de la météo de votre localité et vous pourrez même synchroniser des pages Web comme Pixabay pour afficher uniquement les images de ce site Web.

GooglePlay | Changeur – Gestionnaire de fonds d’écran

Walpy – Fonds d’écran

Walpy – Wallpapers a un lien direct qui se connecte à l’un des meilleurs sites Web de fonds d’écran : unsplash.com. Avec lui, vous pouvez créer des cycles pour changer les images, choisir les catégories et télécharger les images que vous voulez.

Cependant, pour ce faire, vous devrez être connecté à Internet, car c’est le seul moyen de mettre à jour l’application et d’afficher de nouveaux fonds d’écran.

Google Play | Walpy