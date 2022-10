Choses à rechercher pour savoir si les écouteurs sont faux

Apprenez à différencier les faux écouteurs des originaux grâce aux astuces que nous vous enseignons.

Aujourd’hui, nous sommes habitués aux achats en ligne. Dans la plupart des cas, nous avons tendance à acheter des produits auprès de sources fiables mais, parfois aveuglés par les offres, nous avons tendance à nous diriger vers d’autres types de magasins où les produits bénéficient d’une remise importante. Cela ne nous dérange peut-être pas beaucoup de savoir si un écouteur bon marché n’est pas d’origine, mais dans le cas d’écouteurs comme les AirPods, il vaut mieux savoir s’il est d’origine.

Dans ces magasins, nous pouvons trouver une large remise par rapport au produit original. Dans le cas des écouteurs, il existe aujourd’hui de nombreuses contrefaçons que l’on peut trouver sur internet. Nous nous demandons alors, comment pouvons-nous savoir si les écouteurs que nous avons achetés ne sont pas des faux ? Nous allons vous expliquer quelques astuces pour le savoir.

Méfiez-vous des achats sur des sites non officiels

Comme le titre l’indique, il faut être prudent selon l’endroit où l’on achète les écouteurs. Les écouteurs de sites non fiables sont généralement fortement réduits. Évidemment, tous les vendeurs ne proposent pas de faux articles, mais certains le font.

Des marques comme Xiaomi, Apple ou d’autres ont des canaux de distribution officiels. Ces distributeurs peuvent dans ce cas vendre des écouteurs originaux à la population. Nous pouvons trouver les canaux de distribution des produits sur les propres pages des vendeurs ou en recherchant sur Google. Si nous achetons les écouteurs auprès d’un distributeur officiel, nous n’aurons aucun problème avec l’authenticité du produit.

En revanche, s’il s’agit d’un distributeur non officiel mais que nous souhaitons acheter dans ce magasin, nous devons nous concentrer sur les valorisations. Il est normal que de bonnes et abondantes évaluations soient un motif de confiance. Si le magasin a de nombreuses critiques négatives ou n’en a tout simplement pas, nous devons être prudents lors de l’achat.

Si le prix est très bas…

Nous avons tous tendance à le faire quand nous voulons un produit. Nous recherchons plusieurs endroits où nous pouvons trouver le prix le plus bas. Parfois avec un coupon de réduction ou d’autres fois simplement avec une remise directe du magasin.

Dans le cas des écouteurs, les magasins qui vendent souvent des contrefaçons utilisent des remises très juteuses pour essayer d’attirer notre attention. Ces réductions peuvent être trouvées avec une réduction de 60 ou 70% sur le prix dans la boutique officielle.

Dans ce cas, nous devrions être face à un faux. S’il est vrai que ces remises se retrouvent dans tous les types d’écouteurs, par exemple ceux d’entrée de gamme de Xiaomi tels que Redmi Airbuds, normalement là où nous le remarquerons le plus, c’est dans les écouteurs haut de gamme.

L’emballage, l’un des signes les plus alarmants

Certains faux ont tendance à être si réels qu’ils semblent presque identiques. Même ainsi, les contrefaçons ont toujours une différence ou un défaut dans l’emballage. Certains des plus bruyants sont :

Le logo de la marque peut être différent.

Couleurs de la boîte d’emballage plus ternes ou plus vives que l’original.

Les textes peuvent contenir des erreurs ou être différents de ceux du fabricant.

Parfois, ils ne sont pas accompagnés d’instructions ou ont une très mauvaise finition.

La qualité des matériaux, un autre des signes à prendre en compte

Si ci-dessus nous avons commenté les problèmes que nous pouvons avoir avec les écouteurs que nous avons achetés en magasin car ils offraient des remises très succulentes, il est évident que pour vendre un faux moins cher, la qualité des matériaux sera inférieure à celle du produit d’origine.

Les clés pour analyser les écouteurs sont originaux ou faux est de regarder de près le produit. Certains pèsent plus ou moins que les originaux et on retrouve des détails qui ne sont pas bien finis, comme les lettres qui indiquent s’il s’agit de l’écouteur droit ou gauche. Les étuis ou même les housses dans lesquels certains écouteurs sont généralement livrés peuvent être mal cousus ou présenter des défauts de couture.

Dans le cas des écouteurs Apple, on saura plus facilement s’ils sont d’origine ou non, ces écouteurs se synchronisent en soulevant le couvercle de leur étui près de l’iPhone. Pour les fabricants de contrefaçons, il est plus difficile d’y parvenir.

Vérifiez auprès du fabricant le numéro de série

Une dernière mesure à prendre en compte lors de l’identification de faux écouteurs (et d’ailleurs la plus claire) est de rechercher le numéro de série des écouteurs chez le fabricant.

De nombreux fabricants, tels que Xiaomi, proposent un site Web sur lequel nous pouvons identifier si le produit est faux ou réel. Nous devrons simplement remplir un formulaire en entrant le numéro de série pour vérifier si le produit est faux ou non.

Dans d’autres cas où le fabricant n’a pas ce site Web, nous pouvons contacter le fabricant par e-mail ou par téléphone et lui demander de rechercher le numéro de série de ce produit. Si tout se passe bien, le produit devrait être authentique et nous ne devrions pas avoir de problème. Sinon, nous serons sûrs à cent pour cent que les écouteurs devant nous sont faux.