Modèles de bordure : les meilleurs sites Web et applications

Surprenez les étudiants et les enseignants avec les meilleurs sites Web et applications avec des modèles pour les bannières scolaires et universitaires.

La bordure est une belle tradition qui se perpétue depuis des années, puisqu’elle rassemble les photos ou portraits des élèves d’une école ou d’une promotion professionnelle. Mais saviez-vous qu’il existe des modèles de bordure ?

Heureusement, il existe des sites Web et des applications qui proposent des modèles de bordure, qui simplifient le travail de conception et donnent à vos photos un aspect original et amusant. Ce sont les sites Web et les applications les plus populaires.

Meilleurs sites Web et applications de modèles de bordure

Vous trouverez ci-dessous une liste de sites Web et d’applications mobiles avec différents modèles et conceptions pour créer des bordures de qualité professionnelle.

frontièreinteractif

L’une des pages Web les plus populaires lorsqu’il s’agit de créer une bordure est Orlainteractiva. Ce portail vous donne les outils nécessaires pour créer des modèles entièrement personnalisés, vous pouvez également opter pour des modèles créés par la communauté.

La page a un design minimaliste et son interface présente des couleurs plates, elle intègre également les options nécessaires pour un fonctionnement des plus intuitifs.

Selon l’option que vous choisissez, qu’il s’agisse de travailler sur un modèle préétabli ou de créer le vôtre, vous devrez configurer certains aspects pertinents tels que le nom de l’école, le nom de l’enseignant, le nombre d’élèves et le taille de la bordure.

frontièreinteractif

Rdit.org

Si vous souhaitez créer des bordures avec des designs exclusifs et de qualité, vous devez prendre en compte tout ce que propose Rdit.org.

Ce portail web présente l’une des plus grandes bases de données et il est possible d’obtenir des designs pour tous les cycles d’enseignement (primaire, secondaire ou universitaire).

Ses designs sont colorés et sophistiqués sous une interface confortable et conviviale. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le modèle de votre choix et de commencer à travailler.

Rdit.org

kdeblog

Kdeblog offre la possibilité de créer vos propres modèles grâce à son logiciel pratique et utile, que vous pouvez installer gratuitement sur votre ordinateur.

Bien qu’il soit l’un des meilleurs sites Web avec des modèles de bordures, il est nécessaire d’avoir des connaissances de base en édition pour en tirer le meilleur parti, même si c’est une bonne alternative.

Le logiciel comprend divers modèles avec lesquels travailler, vous pouvez également ajouter des éléments et des détails pour des résultats professionnels.

kdeblog

Freepik

Freepik est une page web pour faire des éditions de toutes sortes, notamment des bordures. La conception de la page Web est intuitive, il ne sera donc pas nécessaire d’avoir des connaissances préalables pour obtenir des résultats de première classe.

Dans son portail, vous trouverez un large éventail d’options et bien que la grande majorité soit gratuite, dans d’autres, vous devrez avoir un compte premium.

Freepik

Créer des affiches – Design graphique

Les bordures sont très polyvalentes, car elles existent en différentes tailles, styles et couleurs. Donc, si vous envisagez de créer une bordure amusante et accrocheuse, vous pouvez utiliser l’application mobile Poster Maker – Graphic Design.

Cet outil de poche intègre une grande variété de modèles gratuits avec des conceptions horizontales et verticales étonnantes. De plus, il intègre de nombreuses options d’édition, facilitant grandement le travail des utilisateurs.

GooglePlay | Créer des affiches – Design graphique

cadre photo de remise des diplômes

Si vous voulez surprendre vos camarades de classe ou vos étudiants avec une bannière de qualité professionnelle, vous devriez envisager Graduation Photo Frame.

Cette application dispose d’un grand nombre d’options dans les cadres et les modèles avec des dessins, des couleurs et des polices. Vous pouvez également ajouter des stickers à vos créations pour les rendre plus originales.

GooglePlay | cadre photo de remise des diplômes

Kriadl : conception graphique, éditeur

Une autre des meilleures applications avec des modèles de bordures est Kriadl, sa plate-forme est similaire à une application de conception, cela indique qu’elle ne sera pas seulement utilisée pour créer des bordures, mais fonctionnera également pour tous les types de conception graphique.

Sa base de données intègre plusieurs modèles aux designs exclusifs et professionnels, ils se déclinent également en différentes couleurs et formats horizontaux et verticaux.

GooglePlay | Kriadl : conception graphique, éditeur

Créateur de photos de fin d’études

Graduation Photo Maker est une application mobile avec des modèles de bordure très facile à utiliser. Pour créer des bordures, il vous suffit d’avoir une photo de chaque élève, de sélectionner un modèle et de commencer à travailler.

De plus, vous pouvez ajouter des éléments, des arrière-plans, des couleurs et des accessoires pour des résultats plus originaux.

GooglePlay | Créateur de photos de fin d’études