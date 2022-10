Galaxy S22 Ultra vs iPhone 14 Pro : 4 raisons pour lesquelles on préfère le mobile de Samsung

Nous comparons les deux plus gros paris de Samsung et Apple pour 2022 : le Samsung Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 14 Pro.

La fin de l’année approche et les principaux fabricants de l’industrie du téléphone ont déjà présenté au monde leurs plus gros paris destinés au segment haut de gamme. Apple et Samsung sont deux des firmes de référence dans cette industrie, et leurs meilleurs produits sont analysés à la loupe à la recherche des améliorations et des nouveaux détails que chaque modèle apporte.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 14 Pro sont les plus grands représentants du catalogue de chaque entreprise, avec les spécifications les plus avancées, les systèmes de caméra les plus complets et les prix les plus élevés.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Mais lequel est le meilleur ? Nos collègues d’iPadizate ont minutieusement examiné les différences les plus importantes entre les deux modèles. Maintenant, nous voulons nous concentrer sur les sections dans lesquelles le smartphone Samsung surpasse celui d’Apple.

iPhone 14 Pro

Quatre caméras voient mieux que trois

Bien que les deux téléphones équipent deux des meilleurs systèmes photographiques que nous ayons testés à ce jour, la vérité est que le modèle Samsung offre une plus grande polyvalence en ayant un total de quatre capteurs à l’arrière, qui couvrent une plus grande plage focale grâce à la prise en charge de zoom optique jusqu’à dix fois.

Le double téléobjectif du S22 Ultra laisse le capteur de 12 mégapixels avec un zoom jusqu’à trois fois de l’iPhone 14 Pro loin derrière en termes de polyvalence du système photographique, puisque le modèle coréen nous donne la possibilité de capturer des images agrandies de meilleure qualité que celle d’Apple.

Dans le reste des sections liées à l’appareil photo, il existe de grandes similitudes entre les résultats obtenus avec chacun des appareils, bien que le dernier modèle d’iPhone devance le Galaxy S22 sur des aspects spécifiques.

Plus de batterie = meilleure autonomie

La comparaison équitable dans ce cas serait peut-être entre le Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max, mais la réalité est que le modèle phare de la firme coréenne offre une autonomie bien supérieure à celle de l’iPhone 14 Pro.

La capacité de 5000 mAh parvient à donner plus d’elle-même, bien qu’associée à un écran plus grand et à une consommation d’énergie plus élevée, ou à un processeur moins performant.

Variété biométrique

Face ID est l’une des meilleures inventions d’Apple depuis des années. Cependant, il y a ceux qui manquent encore au lecteur d’empreintes digitales classique. Heureusement pour ceux qui optent pour le Galaxy S22 Ultra, Samsung propose les deux systèmes : reconnaissance faciale et lecteur d’empreintes digitales.

Bien que le système de déverrouillage par reconnaissance faciale du Galaxy S22 Ultra ne soit pas aussi sécurisé que celui de l’iPhone, puisqu’il repose uniquement sur un logiciel et n’utilise pas de matériel dédié, il y a toujours la possibilité d’utiliser le lecteur d’empreintes digitales quand vous le souhaitez. Ce lecteur offre un accès plus sûr et pratique dans certaines situations. De plus, comme il s’agit d’un capteur basé sur la technologie ultrasonique, il est plus rapide et plus précis que celui de la plupart des mobiles concurrents.

Le S Pen fait la différence

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est le seul smartphone du marché avec un stylet intelligent intégré. Un héritage de la famille Note (aujourd’hui disparue), que de nombreux utilisateurs considèrent comme essentielle.

Ce n’est peut-être pas la fonction la plus utilisée de l’appareil, mais c’est certainement un avantage qu’aucun autre smartphone ne peut rivaliser. Pas même le modèle le plus avancé d’Apple.

Comparaison des fonctionnalités

iPhone 14 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Dimensions 14,75 x 7,15 x 0,78 cm 16,33 x 7,79 x 0,89 cm Poids 206g 229g Filtrer OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces AMOLED dynamique 2X de 6,8 pouces Résolution et densité 2 556 x 1 179 pixels, 460 ppp 3080 par 1440 pixels, 500 ppp technologies d’affichage ProMotion (1-120 Hz), affichage permanent, TrueTone, 2 000 nits Affichage permanent, 1-120 Hz, 1 750 nits Processeur A16 bionique samsung exynos 2200 RAM 6 Go 8/12 Go Système opératif iOS16 androïde 13 Stockage 128, 256, 512 Go et 1 To 128, 256, 512 Go appareils photo Triple caméra (48+12+12MP) Caméra quadruple (108+12+10+10 MP) Caméra frontale 12 MP avec mise au point automatique 40MP Tambours 3 200 mAh, 23 heures de lecture vidéo 5 000 mAh Couleurs Violet foncé, or, argent et noir sidéral Bordeaux, vert, noir fantôme et blanc fantôme Les autres Dynamic Island, Crash detection, Connexion satellite, Dual SIM, Dual eSIM, Face ID, IP68 résistance à l’eau 30 min à 6 mètres, MagSafe, Ceramic Shield Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, résistance à l’eau IP68, Gorilla Glass Victus+, S-Pen prix de départ 1 319 € 1 259 €

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.